L’approdo turistico di Andora all’assemblea nazionale Assonat: “Incontro con le più importanti realtà del settore”

Andora. Anche l’approdo turistico di Andora fra gli associati Assonat riuniti ieri nel porto di Roma in occasione dell’Assemblea Nazionale dell’Associazione Nazionale Approdi e Porto Turistici che nel 2022 ha festeggiato i 40 anni di attività.

“Una preziosa opportunità di incontro e confronto con le realtà portuali più importanti del tessuto imprenditoriale nazionale, utile ad avviare numerose iniziative di promozione e collaborazione – ha dichiarato il presidente del consiglio di amministrazione di A.M.A., Fabrizio De Nicola presente all’assemblea -. L’esperienza di altre importanti marine italiane ci conferma l’importanza di continuare a innovare l’approdo nel segno della sicurezza e della sostenibilità, la necessità di favorire l’interattività tra le imprese e di sviluppare i turismi delle economie collegate al mare. Siamo stati lieti di aver verificato che il nostro approdo è noto, grazie a gare veliche importanti e agli eventi d’intrattenimento organizzati. L’incontro con altre realtà ci permette di verificare che il nostro approdo ha caratteristiche competitive e aspetti da valorizzare e potenziare”.

Fra i partecipanti all’Assemblea Nazionale Assonat anche il Contrammiraglio (CP) Massimo Seno, Capo Secondo Reparto Affari Giuridici e Servizi d’Istituto del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, il Capo Reparto Ambientale Marino Capitano di Vascello (CP) Francesco Tomas e Claudio Mazza, Presidente FEE Italia.

All’assemblea Assonat, il porto di Andora ha portato la sua storia e le iniziative più recenti. L’approdo da 35 anni consecutivi, Bandiera Blu Fee, fra i pochi in Italia, negli ultimi anni, ha avviato nuovi investimenti e servizi mirati ad attuare una sinergia tra “mare e terra”. “Fra questi la stazione di ricarica per le auto elettriche, il noleggio di bici a pedalata assistita, le bici gratuite per la marina resort – spiega il presidente De Nicola – La presenza nel porto del Seabin per la pulizia delle acque marine, l’offerta ai diportisti di un sistema di monitoraggio delle condizioni meteo e servizi informativi meteo in collaborazione con l’Arpal, eventi velici plastic free, avvio nella gestione differenziata dei rifiuti e sensibilizzazione di diportisti, lavoratori e fornitori sugli aspetti ambientali”.

Un percorso dimostrato da numerose certificazioni e da riconoscimenti nazionali.

“I servizi offerti ai diportisti e ai cittadini e l’impegno ambientale di Ama – ricorda De Nicola – hanno valso all’approdo andorese il riconoscimento al Salone Nautico di Genova 2022, fra 285 porti e 2.090 accosti, del premio Blue Marina Awards, il nuovo marchio attribuito da Assonautica, Rina, e Assonat ai Marina e agli Approdi che rispondono ai criteri di gestione sostenibile del territorio, dell’innovazione dei processi e dell’accoglienza turistica”.