L’Amatori Savona torna al successo: Vigarano sconfitta 76-62

Savona. Per l’ottava giornata del girone Sud della Serie A2, al palazzetto dello sport di Savona, le biancorosse hanno affrontato la Pallacanestro Vigarano 2008.

L’incontro si apre con il canestro di Karolina Pobozy, che dà inizio così ad una prestazione che definire maiuscola è riduttivo, visti i 26 punti e 11 rimbalzi messi a segno. I due falli immediati di Zanetti costringono coach Dagliano a cambiare in parte i suoi piani partita. Dalle parti di Vigarano, Perini e Bocola, tengono alta l’intensità della squadra ospite che impatta quota +6 a metà periodo. Le tripla di Sansalone e Picasso, oltre alle difese attente di Leonardini consentono a Savona di rimanere in vantaggio alla fine del primo quarto (15-13).

Secondo quarto all’insegna dell’equilibrio, per Amatori Savona sale in cattedra Salvestrini che piazza una bomba ed un canestro in contropiede, mentre Pobozy fa caricare di falli Olajide e continua a colpire mettendo in mostra tutto il repertorio. A 5 minuti dall’intervallo le Pappagalline danno l’impressione di poter scappare, ma Bocola decide che è ancora troppo presto per arrendersi e così piazza il break che chiude il primo tempo sul 31-26.

Nei primi 5 minuti dopo l’intervallo non succede molto: Pobozy riprende da dove si era interrotta, mentre Vigarano trova in Perini la leader che cercava. Con la box and one su Pobozy coach Borghi prova a mischiare le carte in difesa ed in effetti l’APS perde un po’ di efficacia nelle conclusioni, mentre Perini si prende definitivamente la scena. Paleari e Salvestrini permettono a Savona di arrivare all’ultimo parziale in vantaggio di un possesso: 49-46.

Negli ultimi dieci minuti le padrone di casa partono aggressive in difesa e segnano punti importanti con Paleari e Leonardini, Vigarano invece perde un po’ di lucidità pur rimanendo in partita grazie alla fisicità di Olajide. La spallata definitiva alla gara la da Paleari con la tripla del +10, da qui in poi le biancorosse si occuperanno solo di incrementare il vantaggio e giocare con il cronometro.

La squadra savonese riporta il proprio bilancio in parità, con quattro vittorie e quattro sconfitte. La nona giornata di campionato si giocherà vedrà, domenica 4 dicembre, l’APS in campo a Patti per affrontare la forte Alma Basket.

Il tabellino:

Azimut Wealth Management Amatori Savona – Pallacanestro Vigarano 2008 76-62

Parziali: 15-13 (15-13), 31-26 (16-13), 49-46 (18-20), 76-62 (27-16)

Azimut Wealth Management Amatori Savona: Ceccardi 2, Vivalda 3, Ghigliotto, Salvestrini 13, Poletti, Lo Re, Sansalone 5, Picasso 6, Paleari 13, Leonardini 8, Pobozy 26, Zanetti. All. Dagliano. Ass. Cacace e Colandrea.

Pallacanestro Vigarano 2008: Edokpaigbe 5, Conte ne, Sorrentino 2, De Rosa, Perini 18, Bocola 15, Olajide 11, Cecili 7, Sammartino 4, Armillotta, Pepe, Marchi. All. Borghi.

Arbitri: Marenna (Gorla Minore) e De Ascentiis (Cremona).