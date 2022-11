Laigueglia, completato il restyling dei giardini Estienne e del parco giochi

Laigueglia. Completato il restyling dei giardini Estienne e del loro parco giochi, nel centro di Laigueglia.

Il mese scorso era stata sostituita la targa posta in memoria del dottor Estienne, amato e stimato da tutta la comunità, che risultava danneggiata e in questi giorni sono stati sostituiti i giochi preesistenti (anch’essi non più in buone condizioni) con una nuova struttura in legno con torretta dotata di 2 scivoli.

“Un ulteriore pensiero alla comunità, che ci auguriamo sia gradito – ha commentato il sindaco, Roberto Sasso del Verme – “Con la nuova struttura installata abbiamo inteso porre attenzione alla sicurezza dei nostri bambini che frequentano quotidianamente il parco e migliorare la fruibilità dei giochi da parte dei più piccini. Sono in programma altri interventi e la posa di ulteriori attrezzature per il gioco nelle aree ludiche del paese così da rendere gli spazi dedicati ancor meglio accessibili”.