Varazze. Hanno spaccato il vetro e sono entrati in casa dopo essersi arrampicati al terzo piano di un palazzo di via Pizzorno. Camera da letto a soqquadro: è da questa stanza che hanno portato via due orologi e un televisore.

“Poi disturbati, – secondo il padrone di casa, – sono scappati dalla porta lasciandola aperta. Per fortuna non hanno avuto il tempo di andare a rovistare in altri posti dell’appartamento”.

“Da un terrapieno sono saltati sul terrazzo della casa di sotto e poi sono saliti sul mio, – prosegue, – hanno rotto il vetro e si sono aperti la finestra”.

Ma in via Pizzorno, la strada che sale lungo il Teiro verso l’entroterra e lascia poco distante il centro di Varazze, sempre venerdì, i “soliti ignoti” hanno rubato anche in un’altra casa. È successo nel tardo pomeriggio.

Attenzione, però, perché lo stesso giorno si sono verificati altri due tentativi di furto: a Casanova, frazione dell’interno, qualche manciata di minuti da questa zona, e a Stella Santa Giustina, in località “Salto”: non hanno rubato nulla, ma hanno fatto danni per entrare, spaccando il muro per togliere l’inferriata.