La sfida di “The Ocean Race” per la sostenibilità al Salone Orientamenti

Genova. Grazie al “The Grand Finale”, Genova sarà capitale mondiale della vela e in prima fila nel percorso che porterà a redigere la bozza di Carta dei Diritti degli Oceani che sarà presentata all’Assemblea delle Nazioni Unite a New York nel novembre del 2023.

Al Salone Orientamenti, The Ocean Race Genova The Grand Finale sarà presente insieme al Blue District con uno stand al Modulo 8 (piano terra) in cui verrà raccontata la regata oceanica e saranno promosse le professioni legata alla Blue Economy. In tal senso saranno anche presentati gli incontri “Blue Skill” del 24 e 25 novembre che presso il Blue District vedranno protagonist Alessio Razzeto e Alessandra Sensini. Al Salone Orientamenti i visitatori potranno scoprire la rotta della regata, da Alicante a Genova, e vedere i video più emozionanti dell’ultima edizione ma anche conoscere tutti I progetti legati alla sostenibilità.

Prosegue anche la collaborazione con l’Istituto Nautico di Genova e Camogli grazie agli allievi che si faranno ambasciatori con i coetanei della regata oceanica che a giugno arriverà a Genova. Allo stand dell’Istituto gli student troveranno il “sagomato” di The Ocean Race, Genova The Grand Finale per fotografarsi al timone di una delle barche oceaniche. Allo stand della scuola internazionale Comics, invece, sarà possibile incontrare in alcuni momenti della giornata “Lupo di Mare”, la mascotte creata dagli allievi per Genova The Grand Finale.

Appuntamento importante nella giornata di apertura, martedì 15 novembre. Alle ore 14:30 presso la Sala Grecale si terrà l’incontro “Genova Orocess: la “sfida” di The Ocean Race per la sostenibilità“. Iscrizioni aperte al seguente link https://salone.orientamenti.regione.liguria.it/programma/sport-turismo-e-sostenibilita-la-triplice-sfida-di-the-ocean-race. Antonio Di Natale, biologo marino e consulente scientifico del Genova Process, illustrerà il Genova Provcess con una interessante relazione che documenterà la situazione critica degli oceani e dei mari oggi. Il Team di The Ocean Race Genova illustrerà ai docenti e agli studenti il “learning program” e le relative iniziative di partecipazione pensate per le scuole di ogni ordine e grado.

A Genova la sostenibilità passa dal mare. Stefania Manca, Sustainability Manager del Comune di Genova, illustrerà l’impegno dell’amministrazione Genovese per la salvaguardia della salute del mare e degli oceani attraverso percorsi e comportamenti sostenibili. Grandi progetti e piccole iniziative: la forza della collaborazione e delle relazioni. Ultima, in ordine di tempo, l’adesione alla Mission Charter della Commissione Europea “Restore our Ocean and Water”, un’iniziativa legata al modo della Blue Economy intesa come oceano di opportunità per ridurre l’impatto ambientale delle attività umane, per una convivenza sostenibile con l’ambiente che ci circonda. A docent e student verranno illustrate le diverse opportunità di collaborazione e di animazione. A illustrare il programma “Learning di The Ocean Race” sarà Giovanni Battista Massone, referente rapporti con i mondi educativi. Attraverso I docent, tutti gli studenti delle scuole liguri potranno partecipare con un lavoro “interpretativo/educativo” che abbia un riscontro in una produzione di scritti, disegni, oggetti, foto e video che saranno esposti all’Ocean Live Park dal 24 giugno al 2 luglio 2023 in occasione del Grand Finale della regata.