La richiesta della giornalista spacca il web: “Sono la mamma di un cane, voglio gli stessi diritti di chi ha un bambino”

Liguria. La richiesta della giornalista australiana Mary Madigan ha fatto esplodere il web: “Sono la mamma di un cane e voglio la stessa flessibilità e la stessa comprensione delle mamme di bambini“. seguita in tutto il mondo, che nei giorni scorsi ha scritto un articolo basata sulla propria esperienza di padrona di cani. E, come da copione, il web è esploso.

Sì perchè Mary, nel suo articolo sulla propria esperienza di padrona di cani, ha messo sul piatto un paragone molto sentito, anche da noi, vale a dire l’equiparazione del proprio amico a quattro zampe con un figlio. Un sentimento che sicuramente provano tutti i padroni di cani, ma la storia non finisce qui: la giornalista ha lanciato l’appello affinchè questa ‘genitorialità’ venga riconosciuta dalle istituzioni garantendo diritti e agevolazioni che hanno le “madri di umani”.

Mary racconta la sua esperienza con il suono nuovo cucciolo, ribattezzato Frank Sinatra, il primo dove lei e solo lei lo gestisce: “Potrei lasciarlo solo tutto il giorno ma non me la sento. Ogni volte che deve venire un tecnico in casa faccio in modo di esserci anche io, in modo che né il cane né l’umano si agitino. A ogni minimo segno di malessere del quattrozampe, si corre dal veterinario“.

Ma non solo: “Spesso rifiuto gli inviti a uscire se questi non sono in posti dog-friendly, perché non voglio lasciare Frank da solo. Anche il lavoro non è più così importante. Le mie priorità sono cambiate“. Esattamente come cambiano le priorità di chi ha dei figli: “Non sono una millennial che non sa quanto fatichino le donne che hanno figli, anzi, a farmi capire quanto sia stancante la vita da genitore è stato Frank. Che comunque a differenza di molti bambini, dorme tutta la notte“.

Con queste premesse, ecco poi la richiesta: “Guardo con molto invidia alle mamme che possono andarsene prima dal lavoro, aggiustarsi i turni o lavorare più spesso da casa. Dovremmo chiedere simili misure di sostegno per le mamme di animali domestici. Lo so che gli animali non sono bambini e che io stessa non sono una mamma – non potrò mai capire fino in fondo quanto sia pesante esserlo – ma amo il mio cane più di quanto avessi mai immaginato. Non tutte le donne avranno dei bambini”.