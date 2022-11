“La resistenza di un uomo comune”, ecco il progetto rivolto alle scuole di Celle in ricordo del partigiano Mario Foglia

Celle Ligure. Sabato prossimo, 26 novembre, alle 11 nella sala consiliare del Comune, la presentazione del progetto “La resistenza di un Uomo comune” in ricordo del partigiano combattente Mario Foglia.

Nato dalla collaborazione tra il Comune, l’Anpi e l’istituto comprensivo Varazze-Celle, ha come destinatari le classi quarte della scuola primaria e le classi seconde della scuola secondaria di primo grado, per le quali è indetto un concorso creativo. L’iniziativa si articola: in una donazione e 4 premi in denaro sotto forma di erogazione liberale, per un periodo di tre anni.

Anno 2022, la donazione da parte della Famiglia Foglia alla biblioteca civica di libri aventi come tema la Resistenza, su cui i ragazzi potranno formarsi. Anno scolastico 2022/23, un concorso destinato alle classi quarte, per realizzazione di elaborati, sul tema della Resistenza delle donne. Anno scolastico 2023/2024, gli elaborati saranno preparati dalle classi seconde della scuola secondaria su argomento da concordare con gli insegnanti coinvolti.

Per entrambi gli anni scolastici le classi vincitrici saranno premiate con la somma di euro 300 per il primo premio e euro 200 per il secondo premio.

Gli elaborati saranno valutati da una commissione. La premiazione degli elaborati avverrà il giorno 25 aprile. Per l’occasione è stato creato un profilo Instagram (@resistenza.uomo.comune) a cui le scuole potranno inviare le loro foto mediante l’hashtag #1partigianoAscuola.

Sul profilo la famiglia provvederà a inserire foto del partigiano combattente Mario Foglia.