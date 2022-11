La proposta di Più Cairo: “Intitolare il palazzetto dello sport a Franca Belfiore, prima donna sindaco della città”

Cairo Montenotte. Intitolare il palazzetto dello sport a Franca Belfiore, insegnante di lettere e già sindaco della città. E’ questa la proposta avanzata dai consiglieri di minoranza di Più Cairo Fulvio Briano, Renzo Berretta e Alberto Poggio in una mozione.

“Un indicatore importante del valore che una società assegna ai suoi membri, è dato anche dal riconoscimento e dal ricordo che ne fa di loro quando non ci sono più – si legge nel documento – Franca Belfiore è stata il primo sindaco donna della città di Cairo Montenotte, era sempre stata appassionata di politica, militando nel Pds-Ds. Dopo aver retto il Comune di Cairo dal ’93 al ’95 in

seguito alle dimissioni di Pietro Castagneto, il 23 aprile del ’95 era stata eletta sindaco a capo di una coalizione di centrosinistra (dai Popolari a Rifondazione). Era stata capogruppo di minoranza dei Ds dopo che Osvaldo Chebello l’aveva sconfitta nel ’99. L’amministrazione Belfiore ha lavorato con grande rigore. Con Franca Belfiore ci fu una gestione correttissima della macchina pubblica, persona integra e molto corretta, con grosse capacità”.

“Negli anni in cui Cairo vedeva Franca Belfiore attiva politicamente tanto nel suo partito, quanto da sindaco quanto da capogruppo di opposizione, si è proceduto a lavorare e far arrivare anche a Cairo i fondi ‘Italia 90’, poi effettivamente utilizzati per il nostro palazzetto dello sport”.

“In un periodo dove è sempre più chiaro che le leggi sono utilissime a cambiare la società ma non bastano per modificare i comportamenti nel lungo periodo; in cui si sente l’importanza di restituire alle donne il riconoscimento pubblico che spesso non ottengono magari solo perché donne (basti pensare che sui nomi dei luoghi pubblici in circa il 90% dei comuni italiani è emerso che per ogni 100 strade intitolate a uomini, solo 7,5 sono state dedicate a donne, circa il 60 % dei luoghi pubblici intitolati a donne portano nomi di celebri religiose, ad esempio sante o monache, mentre quasi nessun luogo è dedicato a scienziate, imprenditrici, artiste o sportive illustri, politiche, dottoresse). In un periodo come questo, sta a ciascuno di noi diffondere buone pratiche puntando a modificare gli stereotipi, a lottare contro i pregiudizi e i comportamenti discriminatori e a sensibilizzare al tema sia le donne sia gli uomini”.

Franca Belfiore è deceduta in data 19 giugno 2010 ed è quindi decorso il decennio dalla sua scomparsa, perciò il gruppo Più Cairo chiede che il sindaco, la giunta e l’amministrazione comunale “si impegnino, previa autorizzazione prefettizia ad intitolare il palazzetto dello sport o quello che congiuntamente potremmo concordare, a Franca Belfiore prima donna sindaco della città, con il chiaro intento di ricordarla e di restituire visibilità alle donne che hanno contribuito con il loro impegno a migliorare la nostra società e ad adoperarsi per il bene comune”.