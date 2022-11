La fiera di San Martino, la 4Chiese Trail, la mostra con i fossili di dinosauro: tanti eventi questo fine settimana nel savonese

Savonese. Fiere, mostre, spettacoli teatrali, incontri e appuntamenti sportivi (anche benefici). Sono tanti gli eventi che caratterizzeranno questo weekend di metà novembre. Andiamo a scoprirli.

LA FIERA DI SAN MARTINO AD ALBENGA E AD ALTARE

Partiamo con la Fiera di San Martino. Questo fine settimana è previsto un doppio appuntamento, uno ad Albenga e uno ad Altare.

Le vie e le piazzette del centro storico di Albenga saranno invase da stand e bancarelle per una tre giorni che parte venerdì 11 novembre e terminerà domenica 13 novembre. Tanti eventi, quindi, attività, laboratori, incontri e iniziative dalle 10 alle 19. Il programma completo qui.

Domenica anche Altare sarà invasa da stand gastronomici e merceologici, oltre che da attività per grandi e piccini. Non mancheranno i prodotti della stagione, come le caldarroste che saranno accompagnate da focacce e dolci. Ad allietare il pubblico anche uno spettacolo di magia e i gonfiabili per i bambini. Appuntamento anche con l’arte del luogo, quella del vetro: in occasione ci saranno accese le fornaci. Qui i dettagli.

IN COMUNE A SAVONA SI PARLA DI FEMMINICIDIO CON ESPERTI

Questo weekend si propone anche un incontro per discutere sul tema del femminicidio e del linguaggio della violenza. Nel pomeriggio, presso la Sala Rossa del Comune di Savona, a parlare saranno esperti come Maria Dell’Anno – giurista, criminologa e scrittrice -, Alessandra Simone, questore di Savona e Rachele Capristo, presidente Fidapa Bpw Italy Nord ovest.

L’incontro dal titolo “E ‘l modo ancor m’offende” dona voce a undici donne che non ci sono più, uccise da uomini che dicevano di amarle, attraverso gli atti processuali e le testimonianze dirette. Cosa pensavano queste donne della loro vita, dei loro uomini? Come hanno lottato per riacquistare una vita libera dalla violenza maschile? Chi poteva e doveva aiutarle? Cosa ha fatto per loro lo Stato di cui erano cittadine? Cosa deve cambiare nella nostra cultura e nel rapporto tra uomini e donne? E cosa può fare ciascuno di noi per cambiarlo? A queste domande si cercherà una risposta.

NEL PALAZZO DELLE AZZARIE UNA MOSTRA CON REPERTI FOSSILI PER TORNARE INDIETRO DI 4 MILIARDI DI ANNI

Da sabato 12 novembre al palazzo delle Azzarie del Santuario di Savona ci sarà una particolare mostra dal titolo “La meravigliosa storia della vita sulla Terra”. Qui si propone un cammino per ripercorrere, attraverso una sequenza ragionata di reperti fossili provenienti da tutto il mondo e appartenenti alla collezione privata di Domenico Lanzano, l’affascinante cammino della vita sulla Terra, dalle prime forme molecolari fino all’uomo preistorico.

Saranno visibili un cranio dell’Homo Naledi, un grande calco di Tarbosauro, i crani della terrificante Tigre dai denti a sciabola e molto altro. Un viaggio lungo ben quattro miliardi di anni, che si snoda tra forme di vita ancora perlopiù sconosciute al grande pubblico.

ALLE OFFICINE SOLIMANO LO SPETTACOLO “L’ALTRO MONDO”

Sabato appuntamento con il teatro alle Officine Solimano di Savona con lo spettacolo “L’altro mondo – piccole storie di cambiamento” de I Cattivi Maestri. Si tratta di un copione nato da un’idea di Daniele Ronco e Luigi Saravo, tratto da “L’altro mondo” di Fabio Deotto.

La pièce è un viaggio in cui gli spettatori e le loro percezioni dei temi ambientali diventano centrali rispetto alla rappresentazione. Nella prima fase dello spettacolo le persone scrivono le proprie percezioni sui temi proposti, che verranno poi elaborate e restituite più tardi. Si entra poi nell’“Altro mondo”, trasposizione teatrale dell’omonimo libro di Fabio Deotto, che ha viaggiato per due anni da un estremo del mondo all’altro raccogliendo testimonianze dirette in merito alla crisi climatica.

SPAZIO ALLO SPORT CON LA “4 CHIESE TRAIL”

Per gli amanti dello sport, questa domenica ci sarà la quinta edizione del “4Chiese Trail”, la gara di trail-running. Il trail è intitolato a Lucio Burastero, figura importante del panorama verzino.

La gara si svilupperà su due differenti percorsi: il 4Chiese Trail “classico”, con partenza dalla frazione loanese di Verzi e con una lunghezza di 20 km, toccherà le quattro chiese situate nei dintorni; il 3Chiese Trail, invece, non prevede il passaggio dalla chiesa di Santa Libera e avrà una lunghezza totale di 13 chilometri.

I PERSONAGGI DEI CARTONI ANIMATI AL TEATRO NUOVO DI VALLEGGIA

Un pomeriggio di divertimento quello previsto sabato al teatro Nuovo di Valleggia. Ci sarà lo spettacolo “Cartoon show” per conoscere i grandi personaggi dei cartoni animati tra cui Bing e Sula, Minnie e Topolino, Spiderman, Peppa Pig, i Minions e la cagnolina del momento, Bluey. Ad attendere i bambini bolle di sapone e ben due spettacoli.

AD ALBISOLA “LA PEDALIAMO INSIEME” , L’INCASSO IN BENEFICIENZA

Una domenica con fine benefico quella prevista il 13 novembre nella frazione Luceto di Albisola Superiore. Si terrà infatti una pedalata non competitiva in mountain bike per famiglie e bikers con due percorsi distinti. L’incasso sarà devoluto a tre realtà solidali albisolesi: l’AIB Albisola – Protezione Civile, la Croce Verde Albisola e l’Associazione San Vincenzo.

AL PARCO ASINOLLA TANTE ATTIVITA’ CON GLI ANIMALI (ANCHE IN SPIAGGIA)

Infine, per gli amanti degli animali e della natura sono previste tante attività al parco Asinolla di Pietra Ligure. Grandi e piccini troveranno occasioni per divertirsi all’aria aperta tra laboratori, visite agli animali della struttura e buon cibo. Domenica è anche possibile salire a cavallo in spiaggia. Qui tutte le attività.

Concludiamo qui la carrellata di eventi autunnali previsti nel weekend, ma questi sono solo alcuni degli eventi in programma, molti altri sono presenti nella sezione Eventi di IVG.it, scoprili qui con una ricerca personalizzata.