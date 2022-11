La deputata ligure Ilaria Cavo eletta vicepresidente della commissione Attività produttive alla Camera

Roma. La deputata ligure Ilaria Cavo è stata eletta vicepresidente della commissione Attività produttive alla Camera.

“Un ruolo di prestigio, responsabilità, molto legato all’attualità. Cercherò di svolgerlo al meglio, con impegno costante, ringraziando i colleghi parlamentari che mi hanno votato e il mio gruppo di Noi Moderati per avermi accompagnato in questo percorso”. Così l’onorevole Ilaria Cavo commenta la sua elezione, oggi, alla vicepresidenza della X commissione della Camera dei Deputati (che si occupa di Attività produttive, commercio, turismo).

“Sarà importante seguire e approfondire i provvedimenti che arriveranno in commissione, dare ascolto alle categorie produttive in un momento in cui l’emergenza energetica renderà centrale il lavoro di analisi e sintesi. Avremo la responsabilita’ di affrontare un periodo non semplice, l’opportunità di dare spazio alle nostre eccellenze del made in Italy, per quanto riguarda le mie competenze di provenienza, sara ‘ un modo per continuare su scala nazionale il dialogo avviato in questi anni con imprenditori, mondo del commercio e dell’artigianato, finora focalizzato sulle esigenze formative e ora da indirizzare in un contesto più ampio e completo.

“La commissione sarà il luogo dove continuare ad ascoltare le esigenze del settore industriale, turistisco, commerciale che arrivano dai territori, senza trascurare quella attenzione per la cultura laddove diventa impresa. Il presidente Toti, con cui ho condiviso anche questa scelta di optare per questa commissione e per questo incarico, potrà contare sul mio costante impegno per la Liguria dell’industria, del commercio e del turismo”, conclude.