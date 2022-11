Italia Unita presenta ricorso alla Corte Costituzionale: “Abrogare lo scudo penale per funzionari di Stato e medici”

Loano. Il movimento Italia Unita, attraverso la propria area legale che fa capo all’avvocato Mario Maggiorino, ha presentato alla Corte Costituzionale un esposto volto ad ottenere “l’abrogazione dello ‘scudo penale’ per funzionari dello Stato e medici”.

La misura, introdotta durante la campagna vaccinale, prevede l’esclusione di punibilità per il personale sanitario che somministra il vaccino anti-Covid quando questo è conforme alle indicazioni contenute nell’autorizzazione all’immissione in commercio emessa dalle autorità competenti.

“Il decreto legge che ha portato lo scudo penale viola ben tre articoli della Costituzione, cioè l’articolo 3, l’articolo 54 e l’articolo 28 – spiega il presidente nazionale Francesco Nappi – Questo esposto è un atto dovuto, viste le dichiarazioni della commissione Pfizer e il fatto che i funzionari dello Stato e i medici erano a conoscenza che i farmaci non fossero testati e che non impedissero il contagio, anzi. Inoltre si configura un reato di falso ideologico per medici che hanno palesemente un conflitto di interesse con Big Pharma”.

“Speriamo che questo esposto accolto. Vogliamo giustizia. E se la Corte Costituzionale rigetterà il nostro esposto ci rivolgeremo alla Corte Europea. Noi di Italia unita siamo pronti a dare battaglia attraverso i nostri legali. Chiedo a chiunque sia stato danneggiato, licenziato, sospeso di scriverci a segreterianazionalemiu@gmail.com e raccontarci la propria storia. Basta con questa impunità”.