Italexit contro Bassetti, la solidarietà di Ciangherotti (FI): “Esposto ridicolo e fazioso”

Liguria. “E’ un esposto ridicolo e fazioso quello presentato dal coordinatore regionale Montorro e dall’avvocato Marco Mori all’ordine dei medici contro il professor Matteo Bassetti”. Ad affermarlo il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale ad Albenga Eraldo Ciangherotti.

“Ho letto in queste ore l’esposto all’ordine dei medici presentata dai vertici liguri di Italexit, il movimento politico fondato da Gianluigi Paragone, nei confronti del professor Matteo Bassetti, ‘reo’ di aver sostenuto che ‘Un medico che non segue la scienza deve cambiare mestiere, un medico no vax non deve operare’. Secondo il coordinatore regionale di Italexit Fabio Montorro, assistito dall’avvocato Marco Mori, il professor Bassetti, che mi onoro di aver avuto come compagno di studi, sostengono che ‘Gli attacchi fatti dal virologo sono inaccettabili e privi di fondamenti scientifici'”.

“Quando sento simili castronerie mi chiedo cosa abbiano in testa i novax, compresi i colleghi, per fortuna molto pochi, che non si sono voluti vaccinare. Con quali studi medici alle spalle Montorro e Mori blaterano di scienza? Su che basi affermano che le posizioni di Bassetti non hanno fondamenti scientifici? Hanno studiato medicina all’università della strada o dove? La mia solidarietà a Matteo Bassetti è piena, sia come ex compagno di studi, sia da sanitario”.

“Mi auguro che certi personaggi, che si definiscono politici, tornino presto all’oblio e non facciano più danni come hanno sino ad oggi fatto” conclude Eraldo Ciangherotti.