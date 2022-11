Ipsia Finale, due concorsi per gli studenti del grafico: al lavoro per la realizzazione di due loghi

Finale Ligure. Tanti progetti bollono in pentola per le classi dell’indirizzo di grafica dell’IPSIA. Guidati dai docenti di indirizzo, i giovani grafici di 5°G stanno mettendo alla prova le loro capacità portando avanti diverse iniziative, al fine di dimostrare le loro multiformi capacità.

La prima iniziativa che li vede impegnati è quella supportata dal negozio vintage di Finalborgo “People 4 Peolpe”, che ha indetto per gli studenti un concorso di idee, finalizzato alla realizzazione della decorazione di una shopper ecologica. I lavori selezionati verranno pubblicati dal negozio sui social, e da lì partirà la selezione popolare. L’illustrazione più votata avrà poi l’onore di essere stampata sulle borse del negozio di quest’anno.

Gli studenti della 5°G parteciperanno inoltre al bando “Un logo per Pio VII”, indetto dalla Diocesi di Savona-Noli per la realizzazione del logo che caratterizzerà gli eventi del bicentenario di Pio VII. Il concorso permette ai ragazzi di confrontarsi con un tema diverso dal solito: se da una parte la classe ha iniziato una fase di ricerca in collaborazione con la docente di storia, dall’altra, nelle ore di laboratorio, si è svolta una ricerca di loghi simili correlati ad eventi diocesani. La partecipazione al bando permetterà ai ragazzi anche di visitare gratuitamente gli appartamenti di Pio VII, una preziosa opportunità di approfondimento per cogliere idee e spunti ai fini di una migliore ideazione del logo.