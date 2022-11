“Intelligenza artificiale.. e noi?”: incontro al Festival della Scienza

Liguria. “Intelligenza artificiale.. e noi?”. E’ il titolo della conferenza-spettacolo che si terrà venerdì 25 novembre alle 19.30 presso i magnifici Saloni delle Feste – Palazzo Imperiale a Genova (inserito dal 1576 nella lista dei palazzi iscritti ai Rolli, patrimonio dell’umanità UNESCO).

L’incontro si svolge nell’ambito del Festival della Scienza: “L’associazione Amici del Festival dellla Scienza mi ha affidato l’onore di tenere una conferenza su un tema di cogente attualità: il rapporto tra l’uomo e l’intelligenza artificiale”, ha commentato il dottor Duccio Buccicardi, medico radiologo di Asl2 e relatore della conferenza.

Esiste ancora un ruolo per l’uomo o l’intelligenza artificiale è già in grado di agire autonomamente in modo affidabile e sicuro? Risponderà Duccio Buccicardi che ha trovato nella radiologia il punto di intersezione delle due sue più grandi passioni: la medicina e l’informatica.

“L’applicazione dei più moderni algoritmi di intelligenza artificiale alla valutazione delle immagini radiologiche apre inediti scenari, offrendo valutazioni preziose nel rilevare e monitorare le malattie, ma può farlo autonomamente? Lo scopriremo venerdì 25 novembre”, ha concluso Buccicardi.

Il taglio è divulgativo e pertanto adatto a tutti (adulti e ragazzi). E’ possibile iscriversi attraverso la pagina web dedicata.