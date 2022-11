Infrastrutture, la deputata Ghio (Pd): “In Liguria partire dal potenziamento della rete ferroviaria”

Liguria. “Si tratta di una commissione fondamentale e strategica per la Liguria e da parte mia lavorerò per portare avanti tutte le opere infrastrutturali attese da tempo e di mobilità sostenibile di cui la Liguria ha bisogno, a partire dal rafforzamento della rete ferroviaria, per garantire ai cittadini liguri e chi la Liguria vuole raggiungere, oltre che al mondo produttivo, un mezzo di comunicazione efficace e necessario, a partire dall’attuazione complessiva dei lavori attesi per il terzo valico”.

Lo ha dichiarato la deputata del Partito Democratico Valentina Ghio dopo aver partecipato alla prima riunione della Commissione trasporti, poste e telecomunicazioni, di cui fa parte.

“E’ una commissione strategica anche sui temi che riguardano il sistema portuale della nostra regione, su cui non mancherà l’attenzione rispetto alle necessità infrastrutturali, al percorso delle importanti progettazioni finanziate e agli interventi di semplificazione e sostegno al sistema attesi. Lavorerò perché la Liguria possa avere una mobilità sostenibile e opere infrastrutturali adeguate alle esigenze di un territorio ricco di potenzialità”, ha concluso.

“In questa nuova legislatura passo dalla Commissione Economica alla Commissione Trasporti, riunitasi oggi per la prima volta. Una decisione presa nel segno delle esigenze infrastrutturali della Liguria”, è il commento del deputato ligure iscritto al gruppo misto Luca Pastorino, da oggi membro della Commissione Trasporti alla Camera.

“I temi liguri legati alle infrastrutture e ai trasporti sono tanti e tutti fondamentali: dai lavori per il Terzo Valico al Tunnel della Fontanabuona, e poi il nodo di Genova e i porti con una attenzione massima al lavoro, arginando in ogni modo i tentativi sempre piu frequenti di autoproduzione. Non dimentichiamo che devono essere date risposte ai cittadini di Certosa, di Fegino, del Campasso e di quelle zone interessate dagli interventi, sì necessari ma la cui realizzazione deve prevedere una giusta e doverosa attenzione ai cittadini”, continua Pastorino.

“Mi auguro di lavorare insieme a tutti i miei colleghi liguri a partire dal vice ministro ai Trasporti Edoardo Rixi nel segno di una prospettiva di sviluppo infrastrutturale che deve essere traguardata da tutti nel segno, appunto, della Liguria”, ha concluso.