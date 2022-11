Incontro formativo sugli “Adempimenti fiscali nel settore della nautica da diporto”: iscrizioni aperte

Liguria. “Adempimenti fiscali nel settore della nautica da diporto – Cosa c’è di nuovo per l’ingresso nelle acque unionali” è il titolo dell’incontro formativo, rivolto a tutte le imprese che svolgono operazioni di esportazione, manutenzione e refitting nel settore della nautica da diporto, in programma martedì 6 dicembre dalle 10.30 alle 11.30 nella Sala Marmori della Camera di Commercio Riviere di Liguria, sede della Spezia.

L’incontro è organizzato dall’Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli, Ufficio delle Dogane della Spezia e dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona, al fine di favorire la competitività delle aziende del territorio, creando le migliori condizioni per poter fornire adeguato supporto alle imprese che operano nell’ambito della blue economy e si propone di raccogliere osservazioni e domande di associazioni e operatori interessati a tali procedure individuando possibili semplificazioni connesse agli adempimenti fiscali nel settore della nautica da diporto.

L’evento formativo rientra tra le iniziative promosse dall’ Ufficio delle Dogane della Spezia e dalla Camera di Commercio, nell’ambito del protocollo di intesa firmato nell’agosto scorso tra i due enti, al fine di migliorare l’approccio con l’estero delle imprese del territorio facilitando l’accesso ai servizi e la conoscenza della materia doganale.

Interverranno per i saluti iniziali: Paolo Faconti, Direttore Confindustria La Spezia, nonché membro di giunta della Camera di Commercio; Giovanni Cassone, Direttore dell’Ufficio delle Dogane della Spezia.

Relatori: Elvio La Tassa, Capo Sezione Servizi di Supporto dell’Ufficio delle Dogane della Spezia; Rosamaria Devincenzis, Capo Reparto Verifiche aziendali, Controllo Magazzini e Agevolazioni dell’Ufficio delle Dogane della Spezia; Patrizia Lupi, Capo Sezione Tributi e Urp dell’Ufficio delle Dogane della Spezia.

Per le iscrizioni online è possibile utilizzare il link pubblicato alla pagina oppure inviare un’e-mail all’indirizzo dogane.laspezia.aagg@adm.gov.it o, ancora, chiamare il numero di telefono 0187/1507303, entro il 2 dicembre.

Per il permanere della situazione delicata legata ai contagi da coronavirus, è raccomandato l’uso di mascherina.

Coloro che chiederanno di partecipare collegandosi da remoto riceveranno link per il collegamento il giorno 5 dicembre 2022. Si precisa che, una volta raggiunta la capienza della sala, a coloro che avranno effettuato la prenotazione per partecipare in presenza sarà comunicata la necessità di collegarsi via web, con trasmissione del link all’indirizzo email indicato nel modulo di iscrizione.