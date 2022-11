Incidente sulla A10 tra Savona e Albissola, tre feriti lievi

Albissola Marina. Scontro tra due vetture, poco fa, in autostrada, sulla A10 tra Savona e Albissola, a due chilometri dal casello di uscita, in direzione Genova.

L’incidente nella galleria Monte Pasasco, ancora nel comune di Albissola Marina.

Per fortuna tre feriti in maniera lieve, trasportati al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo, in codice giallo.

Sul posto immediatamente sono intervenuti la Croce d’Oro di Albissola Marina, coordinata dal 118, insieme a due squadre di GSA e alla Polizia Stradale.

Avviati accertamenti per capire l’esatta dinamica dello scontro.