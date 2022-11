Borgio V./Tovo. Sono in progressivo miglioramento le condizioni di Maria Teresa Ferro, la 44enne di Borgio Verezzi che si è ribaltata – a seguito dello scontro con un tir – mentre si trovava a bordo di un’auto sulla A10 tra Arenzano e Genova Pra.

La donna è stata trasferita dalla Rianimazione all’ospedale San Martino di Genova in un reparto di cure intensive: stando a quanto riferito sarebbe ormai fuori pericolo di vita.

La 44enne rimane ancora sotto stretta osservazione da parte dello staff medico del nosocomio genovese, sottoposta alle terapie previste per una sua riabilitazione.

Il grave trauma cranico e facciale riportato a seguito del violento impatto contro il mezzo pesante e nel successivo ribaltamento lungo la carreggiata è in costante fase di riassorbimento, determinando un complessivo miglioramento della paziente.

La prognosi sarà sciolta non appena la donna potrà essere trasferita in altro reparto per proseguire il decorso clinico.

guarda tutte le foto 7



Incidente in A10, auto ribaltata

La 44enne si stava dirigendo verso l’aeroporto di Genova, dove avrebbe dovuto prendere un aereo per motivi di lavoro.

La donna – figlia del vice sindaco di Borgio Verezzi, Pier Luigi Ferro – era stata trasportata d’urgenza, in codice rosso, presso il nosocomio genovese con l’ausilio dell’elicottero, dopo che una squadra dei vigili del fuoco aveva lavorato a lungo per estrarla dalle lamiere della sua vettura.