In Liguria l’esenzione del bollo auto per i veicoli ibridi passerà da cinque a tre anni

Liguria. Anche nel 2023, per i primi tre anni – anziché i i primi cinque, come accadeva nel 2021 – i veicoli ibridi acquistati dai cittadini residenti in Liguria godranno dell’esenzione dalla tassa automobilistica regionale (il bollo auto).

È quanto prevede la legge di stabilità regionale approvata dalla giunta e approdata ieri in commissione per una prima illustrazione in attesa della discussione in Consiglio che avverrà a dicembre.

L’esenzione riguarda anzitutto “le autovetture nuove, immatricolate per la prima volta nell’anno 2023, con alimentazione ibrida benzina-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno oppure gasolio-elettrica”, ma anche quelli a doppia alimentazione benzina-Gpl, benzina-metano, gasolio-Gpl, gasolio-metano di categoria M1 e N1 (auto fino a 9 posti e veicoli merci fino a 3,5 tonnellate).

Niente bollo anche per i veicoli a benzina o gasolio su cui viene installato per la prima volta un sistema di alimentazione a Gpl o metano collaudato nel 2023. In questo caso, se il bollo è già stato pagato per il periodo corrispondente e se l’obbligo di pagamento della tassa non è stato interrotto prima ai sensi di legge, le tre annualità decorrono dal periodo di imposta seguente a quello in cui si esegue il collaudo.

Per i veicoli elettrici nuovi, invece, vale l’esenzione quinquennale prevista dalla normativa nazionale. La novità è che, come si legge nella relazione, la Regione Liguria “ha deciso di interpretare estensivamente la normativa statale ricomprendendo tutti i veicoli senza distinzione e, pertanto, anche i tricicli e i quadricicli, veicoli che tecnicamente non rientrano nei motocicli indicati dalla normativa statale di riferimento”.