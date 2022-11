In diocesi a Savona si celebra la generosità di san Martino di Tours

Savona. San Martino fu uno dei fondatori del monachesimo e vescovo di Tours, in Francia. Nell’iconografia è rappresentato nel gesto di tagliare il proprio mantello per donare una parte ad un povero: per questo motivo è divenuto il simbolo della generosità e della carità cristiana. Numerose saranno i riti religiosi e le iniziative laiche nella diocesi di Savona-Noli per onorarlo.

A Savona domenica 6 novembre alle ore 10 nell’Oratorio San Dalmazio sarà inaugurata la mostra “Momenti di svago nel passato a Lavagnola”, che sarà visitabile fino a mezzogiorno e dalle 14:30 alle 18 e il giorno successivo, lunedì 7 novembre, dalle 9 alle 12. Nell’occasione si potrà ritirare il calendario 2023 curato dalla locale confraternita e il cui tema è il medesimo dell’esposizione. Venerdì 11 novembre, giorno della festa liturgica, l’antica cappella dedicata al santo resterà aperta alle visite del pubblico dalle 9 alle 12 e dalle 14:30 alle 18, orario in cui sarà officiata la messa.

A Stella domenica 13 novembre alle 10 l’omonima frazione celebrerà il patrono con la messa solenne. Alle 11 l’amministrazione comunale inaugurerà una targa in memoria di don Giovanni Peluffo, che fu parroco dal 1972 al 2010. Nel pomeriggio alle 15:30 si terrà il canto dei Vespri in parrocchia e alle 16 la processione con la “cassa” del santo e la partecipazione delle confraternite. Al termine nei locali parrocchiali un momento conviviale.