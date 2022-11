Savona. Disavventura per un automobilista questa mattina a Savona: per via di una scelta errata si è trovato letteralmente bloccato.

Nei pressi del centro commerciale “Il gabbiano”, infatti, alla guida della sua auto ha imboccato la via sbagliata ed è finito in bilico su una scalinata.

Per fortuna nessuna conseguenza per gli occupanti, ma la scena ovviamente ha attirato numerosi curiosi che hanno subito immortalato l’accaduto.