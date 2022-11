Il vento spazza la Liguria e a Genova crollano i ponteggi

Liguria. Un ponteggio è crollato da un palazzo di via Fieschi a causa del forte vento che da ieri sta sferzando tutta la città e la regione a regime di burrasca. La strada è stata chiusa al traffico sia veicolare che pedonale in entrambi i sensi di marcia.

Sul posto la polizia e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della zona: il vento soffia ancora molto forte e il ponteggio è ancora in movimento per cui resta alto il pericolo di nuovi crolli della struttura e difficoltoso l’approccio in quota da parte dei pompieri.

La buona notizia è che non si registrano feriti o danni strutturali al palazzo. Sono in corso sopralluoghi all’interno di alcune abitazioni per verificare eventuali danni provocati dal crollo.

Non si tratta dell’unico danno avvenuto a Genova, dove diversi sono stati i disagi collegati al maltempo. Anche a Palazzo Tursi, sede del Comune, si contano i danni per il forte vento che sta spazzando la città causando numerosi problemi. Una raffica particolarmente intensa ha fatto sbattere una delle ante del portone in vetro all’entrata del palazzo, facendola sganciare dai cardini e mandandola in frantumi. Nelle vicinanze c’era un agente della polizia locale che è rimasto leggermente ferito a una mano.

Un grosso albero è crollato sotto la furia del vento in via Mogadiscio, all’interno di un giardino privato, andando a colpire la palazzina limitrofa. Non si registrano feriti ma qualche danno alle finestre delle abitazioni.

Infine, la strada sopraelevata Aldo Moro è stata chiusa in direzione levante dall’altezza di piazza Cavour alla Foce, con uscita obbligatoria dalla rampa del Porto Antico, all’altezza della medesima piazza. A provocarne la chiusura, disposta dalla polizia locale di Genova, un cartellone pubblicitario pericolante, mosso dai venti di burrasca.