Il Sinodo diocesano si prepara alla settima sessione in Seminario

Savona. Il Sinodo Diocesano si prepara alla settima sessione, in programma il 18 e 19 novembre presso il Seminario Vescovile. Le otto nuove commissioni presenteranno le icone bibliche scelte come testi ispiratori del proprio cammino: a questo scopo sarà dedicata la prima giornata.

Si inizierà intorno alle ore 19 con la cena, al cui termine avverrà la presentazione delle icone, durante un momento liturgico in cui si alterneranno le letture dei testi con canti e riflessioni. Inoltre si pregherà per Salvatore D’Angelo e Ivano Perata, i quali il 20 novembre saranno ordinati diaconi permanenti.

Il giorno seguente, sabato, s’inizierà alle 9:30 con la celebrazione della messa. A seguire don Antonio Ferri illustrerà il documento provvisorio elaborato dalla commissione per i testi sulla base dell’Indice Generale e di quanto è stato prodotto dalle otto commissioni dello scorso anno. Dopo il pranzo si darà spazio alla discussione su tale documento.

Durante i lavori la Segreteria aggiornerà l’Assemblea sull’organizzazione della mostra “Ritratti di fede”, nata come evento collaterale al Sinodo per presentare figure di cristiani che hanno saputo incarnare la fede nella loro quotidianità (una quarantina le persone segnalate) tramite pannelli e opere d’arte. Il vescovo Calogero Marino farà invece il punto sulla proposta del pellegrinaggio in Terra Santa riservato ai membri del Sinodo e da tenersi ad agosto, quasi a conclusione del Sinodo.