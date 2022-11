Il Savona a Quiliano. Pastorelli precisa: “Ancora nessun appuntamento: incontro solo di persona e con il Comune”

Aureliano Pastorelli, presidente della Polisportiva Quiliano, interviene in merito alle dichiarazioni attraverso le quali il presidente del Savona Massimo Cittadino ha annunciato che incontrerà il massimo dirigente quilianese per trattare di un eventuale spostamento del Savona dal “Briano” del Santuario al “Picasso” di Quiliano.

“Al momento – dichiara Pastorelli – non ho un appuntamento fissato con Cittadino. Ho sentito nelle scorse ore Umberto Maddalena, al quale ho detto che intendo parlare in prima persona e di persona con il presidente degli Striscioni. Per il momento, e fino a fine anno, il campo lo condividiamo con l’Albissole”.

“Un’ipotesi fattibile? Non lo so – prosegue Pastorelli – è necessario interloquire con il Comune di Quiliano. Intorno al tavolo ci dovrà essere giustamente anche l’amministrazione comunale visto che le partite del Savona comportano una gestione diversa per la questione relativa all’ordine pubblico. Io sono in città fino a domani sera, poi sarò impegnato altrove con la Polisportiva. Sono aperto al dialogo”.