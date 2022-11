Il premio “Artigiano Ligure del Cinema 2022” a Luca Costigliolo

Liguria. Il costumista cinematografico e teatrale Luca Costigliolo ha vinto il premio “Artigiano Ligure del Cinema 2022”.

Il riconoscimento gli è stato consegnato dal presidente di Cna Cinema e Audiovisivo Liguria Alfonso Cioce e da Andrea Rocco, direttore di Flight 2022, nell’ambito del programma della Mostra Internazionale del Cinema di Genova.

Il premio è alla sua seconda edizione e nasce per valorizzare i professionisti liguri che lavorano nel settore della produzione cinematografica a livello nazionale e internazionale.

“Un riconoscimento che mi riempie di orgoglio” ha commentato Costigliolo raccontando la sua storia personale di studio, ricerca e documentazione su modelli e materiali per realizzare abiti di scena il più possibili in linea con il contesto storico ricostruito nel racconto cinematografico.

Il costumista genovese si è formato in parte nella sua città per poi trasferisti a Londra. Rientrato in Italia ha proseguito la sua formazione con il maestro Piero Tosi. La sua passione e minuziosa ricerca per tagli e particolari hanno saputo risvegliare anche il resto del mondo accademico legato al teatro e al cinema.