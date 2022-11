Il noto fotografo Moreno Maggi a Cairo per fotografare piazza della Vittoria

Cairo Montenotte. A meno di anno dall’inaugurazione, avvenuta lo scorso 27 novembre, piazza della Vittoria diventa il soggetto degli scatti di uno dei più conosciuti fotografi di architettura in Italia: Moreno Maggi.

Ieri (2 novembre) l’artista, accompagnato dall’architetto Mario Clemente Rossi che si è occupato del progetto di restyling del “salotto” cairese, si è infatti recato a Cairo, armato della sua macchina fotografica, dove ha scattato qualche foto della piazza completamente ristrutturata. In seguito ha anche visitato il Ferrania Film Museum.

Moreno Maggi ha iniziato la sua attività a New York come assistente di affermati fotografi di architettura tra cui Paul Warchol, Elliot Fine e James D’Addio. Ha frequentato corsi al Fashion Institute of Design e dopo pochi anni ha iniziato l’attività in proprio. Dopo una decina d’anni di impegno nella fotografia, Maggi è tornato in Italia e dal 1995 collabora con noti studi di architettura come Massimiliano Fuksas, Renzo Piano, ABDR, Paolo Portoghesi, Zaha Hadid scattando per loro in Italia e all’estero.