Il Natale arriva ad AsinOlla e torna il Winter Camp: eventi e iniziative per bambini e adulti

Pietra Ligure. Il Natale ad AsinOlla parte in anticipo! Già dal primo weekend di dicembre il parco natura di Pietra Ligure prevede una serie di iniziative ed eventi che ci accompagneranno fino all’Epifania.

“Anche quest’anno presentiamo una ricca programmazione dedicata ai laboratori per bambini: decorazioni per l’albero, storie, racconti, dolcetti e tanti altri lavoretti dedicati al Natale. Ma non solo: non mancheranno le nostre attività con gli amici animali, asini e cavalli, naturalmente in veste natalizia…” annuncia la presidente di AsinOlla Maria Teresa Bergamaschi.

“Con AsinOlla si vivrà una atmosfera di festa nel vero spirito del Natale!”

ECCO IL PROGRAMMA:

Sabato 3 dicembre

Alle 14:30 Creiamo le nostre decorazioni natalizie.

Alle 15:30 Battesimo della sella in veste natalizia.

Domenica 4 dicembre

Alle 10:30 Caccia al tesoro natalizia con i nostri amici cavalli.

Alle 14:00 Laboratorio con la lana – Durante il laboratorio ogni bambino ha la possibilità di realizzare una propria creazione con la lana cardata ed il legno: collana, braccialetto, orecchini, porta chiavi, addobbi decorativi da appendere alle finestre, pareti…Attraverso la manualità i bambini potranno esprimere la propria creatività attraverso il contatto con elementi naturali.

Alle 15:30 Battesimo della sella in veste natalizia.

Giovedì 8 dicembre

Dalle 11 alle 16 “Cavalli in spiaggia” – battesimi della sella e mini passeggiate per adulti e bambini (spiaggia delle barche di Pietra Ligure).

14:00 Creiamo la nostra carta regalo natalizia.

Sabato 10 dicembre

14:30 Mini trekking nel parco di Babbo Natale.

15:30 Battesimo della sella in veste natalizia.

Domenica 11 dicembre

Alle 11 Storie di natale in stalla, coccolando i nostri amici asinelli.

Alle 14 Creiamo le candele ad immersione per Santa Lucia. Durante il laboratorio ogni bambino ha la possibilità di realizzare una candela in cera d’api partendo da uno stoppino che ciascuno intingerà nella cera ripetutamente fino a creare una candela del diametro di 1,5-2,00 cm ed una lunghezza di 25/30 cm.

Alle 15:30 Battesimo della sella in veste natalizia.

Sabato 17 dicembre

14:30 Decoriamo insieme il parco di Asinolla.

15:30 Battesimo della sella in veste natalizia.

Domenica 18 dicembre

Dalle 11 alle 16 “Cavalli in Spiaggia”.

Alle 11 al parco Asinolla: Creiamo la nostra porta degli elfi da appendere nell’uliveto.

Sabato 24 dicembre

14:30 Creiamo i dolcetti di Natale.

15:30 Battesimo della sella in veste natalizia.

Sabato 31 dicembre

Dalle 14:30 Festa di fine anno con giochi, musica, cioccolata calda e vin brulè per bambini ed adulti.

Inoltre a partire dal 3 dicembre si potrà portare la propria letterina e imbucarla nella cassetta di AsinOlla. E il 24 dicembre arriverà Babbo Natale…

Ma non finisce qui… Nel nuovo anno saluteremo le festività con EpifanOlla.

WINTER CAMP

E oltre a restare attivo dal lunedì al venerdì ogni pomeriggio e ogni sabato dalle 8:30 alle 12:30 la Ciucoteca, il servizio di doposcuola o ludoteca outdoor, AsinOlla sarà ancora una volta a sostegno delle famiglie con il suo “Winter Camp” in occasione dello stop scolastico per le vacanze di Natale. Ogni giorno lo staff di AsinOlla farà divertire i bambini con tante attività esperienziali, giochi e laboratori tematici nella natura, attività ludiche e formative con gli animali del parco, oltre alla possibilità di svolgere i compiti assegnati nel periodo di festività.

Il campo invernale sarà aperto a tutti e si terrà dal 27 al 30 dicembre e dal 2 fino al 5 gennaio 2023, dal lunedì al venerdì con orario dalle 8.30 alle 16.30: “Il parco natura presenta anche quest’anno un servizio molto apprezzato da famiglie e genitori – aggiunge Bergamaschi -, con la possibilità di soluzioni personalizzate per ospitare i bambini a seconda delle varie esigenze. Puntiamo sulla qualità delle iniziative con gli animali, sui nostri laboratori dedicati all’outdoor, al territorio e alla sostenibilità ambientale”.

“La nostra struttura ha ormai sviluppato un format consolidato e aggiornato per il camp invernale, da cinque anni siamo al fianco dei genitori che lavorano e che nelle festività natalizie non possono gestire i propri figli e che trovano in Asinolla una soluzione ideale”.

“E in questa edizione del Winter Camp porteremo ancora di più la nostra unica e originale esperienza legata alla scuola parentale ABC, il progetto pedagogico-educativo che prevede una offerta formativa su outdoor, natura, animali e ambiente”.