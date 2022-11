Il Ferraris Pancaldo si aggiudica il prestigioso premio “Manzella”, concorso nazionale di drammaturgia per ragazzi

Savona. È stata una bellissima serata, lo scorso lunedì, per i ragazzi del gruppo teatro dell’istituto Ferraris Pancaldo e la regista, Daniela Balestra, quando hanno ricevuto il premio “Manzella” presso il teatro Ghione di Roma.

Si è trattato di un concorso nazionale di drammaturgia riservato agli alunni delle scuole secondarie di 1° e 2° grado ed è uno dei premi più importanti dedicato alla drammaturgia per ragazzi. Sono pochi presenti nel mondo, tre in totale: New York, Londra e Roma.

L’opera è stata ideata e diretta da Daniela Balestra e ha vinto con la seguente motivazione che, come sottolinea la regista, coglie in pieno il senso dell’intero spettacolo:”Questo testo è straordinario, perché coglie l’essenza del viaggio, il mistero del viaggio e lo fa con la voce della poesia. Si sente la mano di una persona matura, che ha raccolto diverse sensibilità ed emozioni e le ha messe insieme con sapienza drammaturgica”.

Gli spettatori hanno potuto apprezzare il lavoro svolto dai ragazzi che hanno portato in scena un piccolo pezzo de “Il Viaggio” ricevendo applausi a scena aperta. Il pubblico savonese ha assistito all’intero spettacolo lo scorso 6 giugno presso il teatro di Valleggia.

La coppa è stata consegnata dal presidente del concorso, Guido Mazzella, e dal sindaco di Riano, Ermelindo Vetrani. All’evento sono intervenuti anche gli attori Cicci Rossini e Mariano Rigillo.

Per i giovani attori in erba, accompagnati per l’occasione dai docenti, Maria Insero e Mattia Bruzzone, anche se sembravano professionisti come qualcuno in sala ha commentato, è stata un’esperienza formidabile. Il laboratorio teatrale nasce da un progetto PON cui l’istituto tecnico savonese ha partecipato ed è stato seguito dalle docenti Armida Lavagna, Achiropita Cavallo ed Elena Rossi e dal collaboratore della regista, Federico Ferrando.

“Scesi a Roma Termini e in direzione Teatro Ghione iniziamo ad abituarci alle differenze tra Roma e Savona: le strade sono più grandi e trafficate, la stazione è tre volte più ampia e molto altro – raccontano gli studenti del Ferraris Pancaldo -. Arrivati a teatro, ci restava giusto il tempo per fare una prova generale e poi andare a prepararsi per il grande spettacolo, si sentiva la tensione ma anche la fratellanza reciproca. Pochi minuti dopo essere usciti dai camerini è iniziata la premiazione: due presentatori hanno annunciato i diversi istituti vincitori dei premi, sia per scuole medie che superiori, da circa il settimo posto fino al primo. Il nostro gruppo è riuscito ad arrivare primo”.

“Per inaugurare il premio – proseguono – ci siamo dedicati a ricreare una scena de ‘Il Viaggio’, il spettacolo che ci ha permesso di vincerlo, nel climax della scena, il volo, il pubblico ci ha ringraziato con un applauso a scena aperta, mentre noi tutti eravamo concentrati ad emozionare chi ci stava guardando. Anche noi eravamo emozionati, soddisfatti e commossi, una sensazione unica. È stato un compito arduo ma è riuscito a ripagare gli sforzi spesi. Alla fine – concludono – ci siamo concessi un brindisi”.