Il Celle Varazze replica all’arbitro: “Si allenano in spazi ristretti? Non è vero, da noi sempre massima disponibilità”

La società Celle Varazze replica all’arbitro che, decidendo di rimanere anonimo, ha auspicato che il Bacigalupo, al momento chiuso, possa essere utilizzato anche per gli allenamenti dei fischietti savonesi i quali, sempre secondo il direttore di gara, sarebbero costretti ad allenarsi in spazi risicati presso lo stadio “Olmo Ferro” di Celle Ligure.

Il direttore dello stadio e socio delle civette biancoblù Marco Beltrame risponde: “In relazione alle dichiarazioni rilasciate dall’anonimo arbitro alla vostra redazione, mi vedo costretto mio malgrado a replicare. Spiace molte sentire certe affermazioni, gli arbitri della sezione di Savona si allenano a Celle ormai da anni, come da accordi hanno a disposizione negli orari richiesti la pista di atletica, ma senza problemi si allenano anche a bordo campo ad 11 o sul campo a 7 se questo è libero, sovente capita che abbiano bisogno di una porzione di campo ad 11 per effettuare test fisici ok altre tipologie di allenamento, e senza problemi i nostri allenatori liberano lo spazio necessario”.

“Alcuni di loro da anni si allenano anche singolarmente usufruendo dell’impianto in orario al di fuori di quelli concordati e questo non è mai stato un problema – prosegue-. Fino ad ora nessuno si era mai lamentato, anzi, il rapporto instaurato col presidente Simone Roba e con gli arbitri che da più tempo si allenano alla Natta è ottimo e spero continui ad esserlo.

Se qualcuno invece ritiene che gli spazi e gli orari messi a disposizione allo Stadio Olmo-Ferro siano insufficienti, sono sempre disponibile per chiarimenti, ma non accetto che si dica che si allenano in 10 metri quadri.”