Il caro energia come l’emergenza Covid, il levante savonese: “Alberghi e attività chiuse, serve un fondo di aiuto”

L’associazione il “Levante Savonese” plaude all’iniziativa promossa dal consigliere regionale Alessandro Bozzano sulla richiesta a Regione Liguria di istituzione di un fondo di aiuto a famiglie e imprese per far fronte al caro energia.

“La preoccupazione degli amministratori è molta – interviene il presidente dell’associazione Maurizio Garbarini, sindaco di Albisola Superiore – Gli aumenti esorbitanti stanno mettendo in ginocchio imprese e famiglie, in modo indiscriminato. Le tante attività produttive e artigianali, come quelle ricettive e commerciali stanno pagando lo scotto di questa situazione. Se non si troverà una soluzione urgente, si dovrà fare i conti con conseguenze negative irrimediabili, con il rischio di ricaduta sui lavoratori e quindi sulle famiglie che verrebbero così doppiamente colpite”.

“Basti pensare – prosegue il presidente Garbarini – ai molti alberghi che, giocoforza, proprio per cercare di contenere le spese, rimarranno chiusi nel periodo natalizio e invernale, determinando un arretramento dell’offerta turistica del nostro territorio e limitando inoltre il numero dei posti di lavoro”.

Sono già numerose le testimonianze di aziende del territorio che avanzano richieste di sospensione dei mutui, dei pignoramenti dei beni strumentali in caso di involontaria insolvenza e dilazione dei contributi dovuti. Se questa situazione si protrarrà, anche le famiglie potranno andare incontro a grande difficoltà, fino al rischio di sfratto per morosità incolpevole dovendo far fronte al pagamento delle utenze oltre che degli affitti.

“Come associazione territoriale – conclude il presidente de Il Levante Savonese – riteniamo quindi opportuno l’avvio di un’azione forte a livello nazionale e regionale, come è stato durante l’emergenza Covid.

L’iniziativa promossa dal consigliere Alessandro Bozzano va proprio nella direzione di sostegno che i territori chiedono a gran voce alla politica, proponendo una soluzione concreta con la creazione di un fondo regionale specifico per far fronte a questa drammatica situazione”.

“La preoccupazione del Levante Savonese è molta, gli amministratori sono sempre in prima fila per i propri cittadini e per le aziende – concludono uniti i membri dell’Associazione – confidiamo che questa iniziativa possa trovare fondamento e concretezza nel minor tempo possibile”.