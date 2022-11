I giovani fanno sognare la Letimbro, Belmonte e Fidaleo in coro: “Qui un gruppo speciale, contro l’Albissole tre punti importanti”

Savona. Domenica pomeriggio presso l’impianto sportivo “Andrea Picasso” di Quiliano è andata in scena Albissole-Letimbro, gara valevole per la settima giornata del Girone B del campionato di Prima Categoria conclusasi con il risultato di 2-3 in favore della formazione ospite.

Autori del primo gol e della marcatura decisiva sono stati i due giovani classe 2003 Gabriel Fidaleo e Marco Belmonte, centrocampisti riusciti a ripagare al meglio la fiducia attribuitagli da mister Oliva. Al termine del match non sarebbe dunque potuto mancare un loro commento. I due giocatori hanno esordito dichiarando: “Da quando siamo arrivati i più grandi ci hanno sempre dato sostegno e supportato durante gli allenamenti dicendoci che prima o poi il nostro momento sarebbe arrivato, adesso che è successo ce lo godiamo fino in fondo. Siamo contenti di poter festeggiare questa vittoria importante per il nostro obiettivo, puntiamo al vertice del campionato, vogliamo provare a riportarlo al Santuario.”

Successivamente Belmonte ha sottolineato la forte coesione e l’unità d’intenti all’interno del gruppo Letimbro, un ulteriore elemento che favorisce la crescita di tutti i membri facenti parte della rosa del club. “Appena ho visto arrivare quel cross ho pensato di poter far gol – ha rivelato il classe 2003 – Ho colpito il pallone che dopo essere stato parato dal portiere si è insaccato in rete, poi è stata gioia assoluta perchè ci abbiamo provato per tutto il secondo tempo. Ci tenevamo a vincere, siamo stati bravi a conquistare tre punti fondamentali.”

Infine Fidaleo e Belmonte hanno concluso il proprio intervento svelando di voler vincere ancora per poter regalare altre soddisfazioni ai tifosi gialloblù, sempre presenti in gran numero e vicini alla squadra anche nei momenti più difficili.