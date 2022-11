I due comuni della ceramica si preparano per le feste, ecco il calendario di “Il Natale delle Albisole 2022”

Albisole. Dopo Enjoy Estate 2022, il calendario condiviso degli eventi estivi, i Comuni di Albisola Superiore e Albissola Marina presentano “Il Natale delle Albisole 2022” con musica, animazione, mostre e tanta felicità.

“Va avanti, quindi, la buona pratica di creare sinergie e collaborazione fra le amministrazioni comunali, con l’ambizione di realizzare una concreta strategia per ampliare l’offerta turistica del territorio, anche in occasione delle festività natalizie” affermano dai due Comuni. Ancora una volta a suggellare l’intesa e la sinergia programmatica delle due amministrazioni il consigliere delegato al turismo e al marketing territoriale Enrico Schelotto per il Comune di Albissola Marina, insieme ai colleghi di Superiore, assessore al turismo Luca Ottonello e alla cultura Simona Poggi presentano il calendario condiviso degli eventi e delle manifestazioni natalizie.

“Il calendario di iniziative in programma – dichiara l’assessore Ottonello – è il risultato di una programmazione pensata per ritornare a vivere le feste con gioia e serenità, dopo due anni di restrizioni, attività contingentate e paure, regalando ai cittadini albisolesi e a chi raggiunge le Albisole per trascorrere le festività natalizie, momenti di festa, divertimento, condivisione e cultura. Albisola Superiore presenta un programma di circa trenta eventi, diviso in tre sezioni diverse: ‘Note di Natale‘ con un programma di 7 concerti dall’8 dicembre al 7 gennaio, ‘Un Natale di arte, cultura e parole‘ tutto dedicato alle mostre, ai presepi d’arte, alle presentazioni e agli incontri ed infine ‘Tradizioni, balocchi e piccole gioie‘, con le attività pensate per i più piccoli, i mercatini e tutto quanto può donare un piccolo momento di gioia”.

“Anche quest’anno un Natale ricco di eventi nelle Albisole – aggiunge Enrico Schelotto, consigliere del Comune di Albissola Marina –. Grande collaborazione con gli amici e colleghi di Albisola Superiore con i quali condividiamo ormai da anni questa buona pratica. Ad Albissola Marina si parte il 3 dicembre con l’accensione delle luminarie e si proseguirà per tutto dicembre con tanti eventi per tutti i gusti. I più piccini saranno i protagonisti di molte iniziative organizzate proprio per loro, dalla posta di Babbo Natale di sabato 3 dicembre all’incontro con la Befana in Piazza del Popolo il 6 gennaio, passando per i laboratori di disegno di Albissola Kids. Inoltre, per gli amanti della buona musica abbiamo organizzato un ricchissimo palinsesto di concerti di vario genere, tra cui l’attesissimo coro Gospel nella chiesa di N.S. della Concordia il 30 dicembre… Ma c’è molto di più! Scoprite tutti i dettagli sul nostro sito e sulle nostre pagine social. Vi aspettiamo nelle Albisole!”.

“Una particolare attenzione anche nei confronti del mondo della cultura – afferma l’assessore Simona Poggi – con un’ampia offerta di iniziative dedicate a grandi e piccini per vivere al meglio la magia del Natale. Si inizia venerdì 2 dicembre alle ore 17 con l’illuminazione del ponte nel centro storico di Albisola Superiore per proseguire con la mostra ‘Presepi d’avanguardia: Martini, Tullio d’Albisola, Servettaz e Gambetti’ curata da Barbara Checcucci, che si terrà presso il Museo Manlio Trucco dal 3 dicembre al 28 gennaio, per continuare con un evento dedicato ai più piccoli, in piazza Dante, ‘Osvaldo incontra Babbo Natale!’. Il patrimonio artistico di Albisola si arricchirà del totem ‘L’alfabeto del vento’, opera donata dall’artista Luciano Fiannacca e presentata alla cittadinanza dal critico Luciano Caprile l’8 dicembre. Spazio poi alla musica con il ‘Concerto di Natale 2022. Omaggio a Walter Ferrato’ della Piccola Accademia dell’Arte, a cura di Ascom, il 18 dicembre, nella Chiesa di Stella Maris e con le canzoni di Natale della ‘Holly Jolly Christmas Band’, nella chiesa di San Nicolò venerdì 23 dicembre. La Biblioteca Civica sarà protagonista con l’incontro ‘A Christmas Carol by Charles Dickens’ organizzato in collaborazione con l’Associazione Liberarti. Quest’anno ritornerà agli antichi splendori il Presepe Meccanico realizzato nella Chiesa di San Matteo a Luceto, che inaugurerà l’8 dicembre, mentre nell’Oratorio di San Nicolò si terrà la mostra ‘Presepi artistici’ in ceramica, a cura del CTC il Castellaro, che sarà aperta dal 26 dicembre all’8 gennaio con inaugurazione venerdì 23 e la partecipazione del Coro polifonico Città di Albisola Superiore”.

Questo il calendario degli eventi del Comune di Albisola Superiore, realizzati a partire dal 2 dicembre e fino alla fine di gennaio:

Un Natale di arte, cultura, parole

Venerdì 2 dicembre, via della Rovere, ore 17.00

Albisola illumina la cultura

Illuminazione del ponte medievale sul rio Basco.

Da venerdì 2 a domenica 4 dicembre, Scuola Comunale di Ceramica

Master ceramist

Gare di tornio, modellato e macachi, a cura di The Old School.

Da sabato 3 dicembre a sabato 28 gennaio, Museo della Ceramica Manlio Trucco

Presepi d’avanguardia: Martini, Tullio d’Albisola, Servettaz e Gambetti

Mostra presepi d’avanguardia, a cura dell’Assessorato alla Cultura. Orari di apertura: dal lunedì al sabato ore 8.30/12.30, lunedì, mercoledì, venerdì, ore 14.30/18.30, martedì e giovedì ore 14.30/17.30

Giovedì 8 dicembre, largo Gavotti, ore 11.00

L’alfabeto del vento

Inaugurazione opera donata dall’artista Luciano Fiannacca.

Da giovedì 8 a giovedì 15 dicembre, ufficio IAT (piazzale Marinetti), ore 10.00/12.00 15.30/18.30

Natale nel cuore

Mostra e laboratori creativi a tema natalizio a cura di Barbara Vaccari.

Venerdì 16 dicembre, Biblioteca comunale (corso Ferrari), ore 15.30

A Christmas Carol by Charles Dickens

Incontro a cura dell’Associazione Liberarti.

Da lunedì 26 dicembre a domenica 8 gennaio, Oratorio di Santa Maria Maggiore, ore 15.00/18.00

Mostra di Presepi

A cura del CTC Il Castellaro. Inaugurazione venerdì 23, ore 17.00, con canti di Natale a cura del Coro Polifonico Città di Albisola.

Da venerdì 30 dicembre a domenica 8 gennaio, ufficio IAT (piazzale Marinetti)

L’arte di Maclà

Mostra di Susanna Scarrone

Tradizioni, balocchi e piccole gioie

Sabato 3 e domenica 4 dicembre, Passeggiata Montale, ore 9.00/18.00

Albisola in Piazza

Mercatino di artigianato ed idee regalo, a cura del Consorzio La Piazza.

Lunedì 5 dicembre, parco dei Conradi, ore 16.30

Grazie…Albisola!

Premiazione dei volontari e delle associazioni che si impegnano per la città, in occasione della Giornata nazionale del Volontariato.

Martedì 6 dicembre, Albisola Superiore

Solennità di San Nicolò

Festa patronale con fiera.

Da giovedì 8 dicembre a domenica 22 gennaio, Chiesa di San Matteo (Luceto), feriali ore 15.00/18.30, festivi ore 10.00/12.00 e 15.00/18.30

Presepe meccanico

Il presepe di Albisola ha un’area di 130 metri quadrati e riproduce fedelmente il paesaggio di Albisola Superiore agli inizi del secolo, in base al ricordo degli anziani del Paese ed alle cartoline d’epoca. Vengono rappresentati, con personaggi in movimento, mestieri e arti liguri, le attività dei contadini, vasai, boscaioli, pescatori, fabbri ecc. Le statuine sono circa 550, realizzate da riconosciuti figulinai d’Albisola: Gemma Nicolini, Basso Malfatto, Maria e Renato Piccone. Nel presepe non può mancare il mare e le colline da dove scende la neve, la notte segue il giorno e con l’imbrunire i lampioni delle strade si accendono, le case si illuminano e nella notte le stelle fanno capolino.

Giovedì 8 dicembre, Palabesio (via alla Massa)

22° Torneo di Natale

Torneo di pallavolo a cura di Albisola Pallavolo.

Da giovedì 8 a sabato 10 dicembre, Luceto, parco CRCS, ore 15.00/20.00, (sabato ore 10.00/20.00)

Il Parco di Babbo Natale

Babbo Natale arriverà a Luceto, fra addobbi, animazione, laboratori, spettacoli, cibo e bevande.

Venerdì 16 dicembre, piazza Dante, ore 16.30

Osvaldo incontra Babbo Natale

Babbo Natale sarà in piazza per ricevere le letterine dei bimbi insieme all’artista Paolo Pastorino con i suoi Osvaldo.

Domenica 18 dicembre, campo sportivo loc. Luceto, ore 14.30

XMAS Bowl

Torneo di football americano a cura di SSD Pirates 1984.

Domenica 18 dicembre, Ellera, dalle ore 14.30

Natale ad Ellera

Animazione natalizia con mercatini, vin brulé, castagne e dolci a cura del Comitato Ellerese.

Lunedì 26 e martedì 27 dicembre, Passeggiata Montale, ore 9.00/18.00

Albisola in Piazza

Mercatino di artigianato ed idee regalo, a cura del Consorzio La Piazza.

Da venerdì 6 a domenica 8 gennaio, Passeggiata Montale, ore 9.00/18.00

Albisola in Piazza

Mercatino di artigianato ed idee regalo, a cura del Consorzio La Piazza.

Note di Natale

Venerdì 9 dicembre, Oratorio di Santa Maria Maggiore, ore 21.00

L’attesa del Natale

Concerto della Corale Polifonica Cellese, diretta da Eleonora Molinari.

Venerdì 16 dicembre, Chiesa di San Nicolò, ore 21.00

Concerto del Circolo Mandolinistico G. Verdi

A cura di Arcimedia, Progetto SAI.

Domenica 18 dicembre, Chiesa Nostra Signora Stella Maris, ore 21.00

Concerto di Natale 2022 – Omaggio a Walter Ferrato

Concerto del coro femminile “Incontro voci” e strumentisti, a cura di Piccola Accademia dell’Arte.

Venerdì 23 dicembre, Chiesa di San Nicolò, ore 21.00

Acoustic Christmas Songs

Le più belle canzoni di Natale in versione acustica con The Holly Jolly Christmas Band.

Giovedì 29 dicembre, Chiesa di San Pietro, ore 21.00

Mezzosotto Christmas Night

Concerto del quintetto vocale Mezzosotto.

Domenica 1 gennaio, Cinema Teatro Don Natale Leone, ore 18.00

Concerto di Capodanno

Eliana Zunino, Giangi Sainato and friends.

Sabato 7 gennaio, Chiesa di San Pietro, ore 21.00

Virtuosismi contemporanei tra vecchio e nuovo continente

Concerto del Klonos Trio, piano e sax.

Questo il calendario degli eventi del Comune di Albissola Marina, realizzati a partire dal 2 dicembre e fino alla fine di gennaio:

Un Natale di arte, cultura, parole

Da venerdì 18 novembre a sabato 24 dicembre, corso Bigliati 88

Un Salino per Natale

Mostra presso la Galleria Signori Arte.

Da sabato 19 novembre a martedì 6 dicembre, via S. Grosso 39

Il New York Times di Raymond Verdaguer

Mostra presso la Galleria Il Bostrico.

Da sabato 19 novembre a sabato 28 gennaio, via Isola 15

Bang Bang Boom 2 – Ceramics in Pop

Mostra presso Kélyfos Contemporary Art&Design

Da domenica 27 novembre a venerdì 23 dicembre, Vico Chiuso 1

Disegni di Ernesto Treccani – Poesia Forme e Colori

Mostra presso Bludiprussia.

Da giovedì 1 dicembre a mercoledì 4 gennaio, via M. Repetto 18

Vetrina d’Artista: “L’abbraccio della Natività” di Elisa Traverso

Esposizione di ceramiche presso il Centro Artigianale Restauri.

Da venerdì 2 dicembre a domenica 15 gennaio, via S. Grosso 24

Il Vostro Presepe – Un presepe contemporaneo ad Albissola.

Presso la Fornace Alba Docilia

Da sabato 3 dicembre a domenica 18 dicembre, Pozzo Garitta 32

La Ceramica di Natale 2022 – XX Edizione

Collettiva presso il Circolo degli Artisti.

Da sabato 24 dicembre a venerdì 6 gennaio, Pozzo Garitta 32

Personale dello scultore “Mojo” Edmond Haxhiu

Presso il Circolo degli Artisti.

Tradizioni, balocchi e piccole gioie

Sabato 3 dicembre, Piazza del Popolo e Piazza Leuti, ore 15.00

Accensione delle luminarie

Il Calendario 2023 personalizzato e la posta di Babbo Natale, laboratori creativi per bambini nelle piazze del centro storico a cura di Live Events.

Lunedì 5 dicembre, MuDA Centro Esposizioni, Via dell’Oratorio 2, ore 15.00

Albissola Kids “Christmas” – Associazione Comics & Art

Laboratorio di disegno per la scuola primaria

Giovedì 8 dicembre, Piazza Vittorio Veneto, ore 7/19.30

Il Mercato di Forte dei Marmi

Durante la giornata, distribuzione di caramelle a cura del Consorzio La Piazza.

Sabato 10 dicembre, Centro storico di Albissola Marina, ore 15/18

I folletti del Natale

Animazione per bambini e laboratorio itinerante di decorazioni natalizie a cura di Live Events.

Lunedì 12 dicembre, MuDA Centro Esposizioni, Via dell’Oratorio 2, ore 15.00

Albissola Kids “Christmas” – Associazione Comics & Art

Laboratorio di disegno per la scuola secondaria di primo grado

Sabato 17 dicembre, Centro storico di Albissola Marina, ore 15.30 (partenza da via S. Grosso)

“La Fabbrica di Cioccolato” spettacolo itinerante per bambini e famiglie realizzato da Nati da un Sogno Academy

“Albissola Wonka” intrattenimento nelle vie del centro a cura di Rosso Pistacchio.

Venerdì 23 dicembre, Centro Storico di Albissola Marina, ore 16

“Christmas Sport”

Auguri di Buon Natale dalle Associazioni sportive.

Venerdì 6 gennaio, Piazza del Popolo, Albissola Marina, ore 15/18

La Befana Dance

Animazione musicale per bambini e laboratorio creativo a cura di Live Events.

Note di Natale

Giovedì 8 dicembre, Centro storico di Albissola Marina, ore 16.00

“Christmas Carols”

Concerto itinerante a cura dell’associazione culturale ArtINcanto

Sabato 17 dicembre, MuDA Centro Esposizioni, via dell’Oratorio 2, ore 20.30

“MUsica DA Copione”

Concerto di Natale a cura dell’associazione culturale ArtINcanto

Venerdì 23 dicembre, MuDA Centro Esposizioni, via dell’Oratorio 2, ore 21

Concerto degli auguri di Natale 2022

A cura dell’associazione culturale Piccola Accademia dell’Arte – Scuola comunale di musica “T. Nicolini”

Venerdì 30 dicembre, Chiesa di N. S. della Concordia, ore 21

“Joyful Gospel Singers”

Concerto del sestetto gospel proveniente da New Orleans, a cura dell’associazione Raindogs House.

Domenica 1 gennaio, MuDA Centro Esposizioni, via dell’Oratorio 2, ore 21

“I’ve got Rhythm”

Concerto a cura dell’associazione culturale Piccola Accademia dell’Arte – Scuola comunale di musica “T. Nicolini”

Mercoledì 4 gennaio, MuDA Centro Esposizioni, via dell’Oratorio 2, ore 21

“Natale… Racconti di Cornamusa” Concerto di Fabio Rinaudo e Laura Torterolo

Itinerario attraverso la musica tradizionale nord italiana, del centro Francia e d’Irlanda