I bambini la “progettano”, il Comune la realizza: la scuola di Arnasco avrà una nuova aula all’aperto

Arnasco. Il progetto, un vero e proprio plastico, era stato consegnato al Comune durante il periodo più buio dell’emergenza sanitaria. Ai ragazzi della scuola di Arnasco era stato chiesto come avrebbero immaginato la loro aula all’aperto.

E proprio quel progetto, realizzato un po’ per gioco e un po’ per esercizio di stile, oggi si prepara a diventare realtà grazie al Comune di Arnasco.

“Come amministrazione comunale – spiega il sindaco Matteo Mirone -, abbiamo sempre avuto a cuore la nostra scuola. Quello della nuova aula all’aperto è un investimento molto importante che nasce da un’idea dei ragazzi stessi”.

L’intervento di riqualificazione dell’area verrà realizzato grazie ai fondi stanziati a causa dell’emergenza Covid: “Negli ultimi anni – aggiunge il primo cittadino di Arnasco -, abbiamo investito molto nella scuola, sia a livello tecnologico sia a livello strutturale. Con la nuova aula all’aperto andremo a riqualificare un’area semi-abbandonata. In questo modo i ragazzi potranno godere dell’opportunità di fare lezione all’aria aperta”.

Il Comune di Arnasco, quindi, punta e investe sulle scuole anche grazie ad un’offerta didattica che vuole proporsi come innovativa e all’avanguardia: “Nelle scuole dell’entroterra albenganese – conclude Mirone -, la qualità dell’offerta didattica è molto alta. La scuola primaria e dell’infanzia di Arnasco non fa eccezione. I ragazzi vengono seguiti passo dopo passo con attenzione, dal trasporto all’insegnamento”.

Per visitare la scuola di Arnasco e scoprire tutti i servizi disponibili, in questo periodo è possibile sfruttare gli Open Day. Per maggiori informazioni sulle date e sulle modalità di visita cliccare qui.