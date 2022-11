Guida Michelin, nel savonese la prima “stella verde” ligure al Vignamare di Andora. Salgono a 11 i ristoranti “stellati” in Liguria

Savona. Dopo qualche anno in cui il numero era in costante calo, continua la “rinascita” della Liguria sulla Guida Michelin. Salgono infatti da 9 a 11 i ristoranti che da ieri possono fregiarsi di una Stella Michelin nella Guida 2022 appena presentata, grazie a tre nuove entrate: una nello spezzino (la Locanda Tamerici di Ameglia) e ben due a Ventimiglia, il Casa Buono e il Balzi Rossi. Perde invece la stella Claudio di Bergeggi, ma era già previsto: a settembre infatti era stata annunciata la trasformazione in “Boutique Hotel”, riservato solo ai clienti dell’albergo.

Tutti gli altri locali stellati sono stati confermati. In provincia di Savona, con l’uscita di Claudio, le eccellenze sono il Vescovado di Noli e il Nove di Alassio. Ma c’è una novità, la prima “Stella Verde” della nostra regione: il riconoscimento che premia i ristoranti all’avanguardia nel campo della sostenibilità è stato assegnato al Vignamare di Andora.

In provincia di Genova confermati sia gli “stellati storici” The Cook dello chef Ivano Ricchebono in vico Falamonica a Genova e per Impronta d’Acqua dello chef Ivan Maniago a Cavi di Lavagna, sia le novità del 2021, l’Orto by Jorg Giubbani di Moneglia e il San Giorgio dello chef Graziano Caccioppoli in viale Brigata Bisagno.

Nell’imperiese ora sono 4: alle due new entries di Ventimiglia si affiancano i classici Paolo e Barbara di Sanremo e Sarri di Imperia Porto Maurizio.

Nel resto d’Italia, la grande novità è il riconoscimento al celebre chef Antonino Cannavacciuolo, che per la prima volta è Tre Stelle Michelin a Villa Crespi.