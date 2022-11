Gratarola incontra i sindacati Cgil, Cisl e Uil: al centro il piano socio sanitario

Liguria. Si è svolto questa mattina in Regione un incontro con l’assessore alla sanità Angelo Gratarola, il Direttore dipartimento salute e servizi sociali Francesco Quaglia e le organizzazioni sindacali confederali Cgil Cisl Uil Liguria insieme alle categorie dei pensionati e del pubblico impiego del comparto sanitario.

Al centro dell’incontro la necessità di dar seguito ai tre tavoli di discussione e lavoro su tre diverse direttrici: un tavolo generale di regia e programmazione sul Piano socio sanitario regionale e diritto alla salute, un tavolo che tratti i temi legati alle rsa e alla non autosufficienza e un tavolo specifico sulle questioni riguardanti il personale socio sanitario.

Per Regione Liguria, alla luce dello stato di avanzamento del Pnrr e del piano socio sanitario regionale seppur in fase di bozza, sono maturi i tempi per aprire i tre tavoli utili alla costruzione il più possibile condivisa del futuro assetto sanitario ligure.

Per Cgil Cisl Uil Liguria occorre ripartire dal piano regionale sanitario in un’ottica di programmazione per assumere un metodo di lavoro condiviso rispetto alle infrastrutture materiali e al personale.

Infine, Cgil Cisl Uil Liguria hanno chiesto di definire con chiarezza tutte le questioni riguardanti le risorse contenute nel PNRR rispetto al personale e ai servizi erogati nelle nuove strutture.