Finale Ligure. Grande successo per il primo open day del Migliorini. Sono tante le famiglie che hanno scelto di venire a visitare in presenza l’Istituto finalese.

Le porte dell’alberghiero si sono aperte accogliendo i futuri studenti in un’atmosfera autunnale, caratterizzata da mise en place artistiche ispirate all’arte di Caravaggio e Morandi e accompagnate da piatti e cocktail creati ad hoc per la giornata. In particolare gli studenti di sala bar hanno ideato un cocktail a base di tequila e sciroppo di chinotto, perfetto per accompagnare il brandacujun preparato dai ragazzi di cucina. Nella mattinata è stato anche possibile assaggiare prodotti dolciari realizzati dagli studenti, fra cui la frutta preparata al momento con la scenografica tecnica di cottura a flambè.

Nella stessa giornata, è stato possibile visitare anche la sede dell’IPSIA, caratterizzata dalla presenza di molte aule laboratoriali sia per quanto riguarda il corso di meccanica che quello di grafica. Tutti i laboratori sono stati rinnovati per dar seguito alle esigenze formative degli studenti, che si approcciano ad un mondo lavorativo nel quale è richiesta una sempre maggiore molteplicità di competenze.

Le famiglie hanno potuto quindi visitare il laboratorio di meccanica, idraulica, saldatura, chimica, elettronica e fisica, grafica, informatica e il nuovo laboratorio di fotografia, all’interno del quale è possibile seguire tutto il processo creativo dallo scatto allo sviluppo.