Giro dei Monti Savonesi Storico, Musti e Biglieri su Porsche Carrera guidano dopo le prime due speciali

Albenga. Al termine della prima giornata, con le due prove speciali in programma, Matteo Musti e Claudio Biglieri su Porsche Carrera RS sono in testa al “Giro dei Monti Savonesi Storico”. Il rally, organizzato dalla Asd Sport Infinity, ha infatti preso il via oggi in una cornice di pubblico che ha seguito la spettacolare partenza nel cuore di Albenga. Due le prove speciali (Caso – 10,050 Km) che hanno caratterizzato la prima giornata. Musti-Biglieri già dalla prima hanno conquistato un ampio margine sui diretti inseguitori, tutti distanziati da subito di oltre 20 secondi. Durante i vari passaggi era infatti apparso evidente il divario in termini di velocità tra le vetture. Leadership confermata anche nella seconda prova speciale.

In seconda posizione della classifica provvisoria si trovano Ermanno Sordi e Maurizio Barone su Porsche 911 SCRS con un distacco di 39”3 e al terzo posto Paolo Vigo e Matteo Canobbio su Peugeot 309 Gti distanziati di 42”8. Ritirato Sergio Mano su Toyota Celica, vincitore nel 2019, che già nella PS1 aveva registrato un problema tecnico.

La 4ª edizione del “Giro dei Monti Savonesi Storico”, è valido per il Trofeo Rally di Zona (Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia e Liguria), la Michelin Historic Rally Cup, il Memory Nino Fornaca e per la Coppa 127, promossa da Pro Energy Motorsport. Sono tredici le vetture iscritte alla 4ª “Regolarità Sport Infinity”, che si svolge in coda al rally storico e che è valida per la Coppa Regolarità Sport e per la neonata North West Regularity Cup. La classifica provvisoria della Regolarità è guidata da Arturo Garbotto e Roberta Giachino su Fiat 131 Racing, davanti ad Enrico ed Ernesto Gemme su Alfa Romeo Alfetta Gt 1600 e a Maurizio Torlasco e Wladimiro Meisina su Lancia Stratos (la stessa che giunse terza assoluta nell’edizione 1976 del Rally Giro dei Monti Savonesi).

Domani le ultime sei prove speciali di “Colle Scravaion” e “Colle Melogno”, che saranno effettuate ognuna tre volte a partire dalle ore 7:58. La cerimonia di premiazione, in Piazza del Popolo ad Albenga, è in programma alle ore 15:44.

Oltre alla vittoria assoluta e punti preziosi per le serie per cui ha validità, il 4° “Giro dei Monti Savonesi Storico” assegnerà anche tre sentiti premi speciali, dedicati alla memoria di altrettanti savonesi che hanno contribuito a scrivere la storia del rallysmo locale: il “Trofeo Leo Bracco”, che andrà all’autore del miglior tempo sulla prova del Melogno; la “Coppa Franco Sanfrancesco”, destinata al primo navigatore savonese classificato; il “Memorial Dario Fadini”, che premierà il più giovane licenziato AC Ponente Ligure.

Ermanno Sordi e Maurizio Barone su Porsche 911 SCRS

Maurizio Torlasco e Wladimiro Meisina su Lancia Stratos

Mattia Delfino su Lancia Delta