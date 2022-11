Giro dei Monti Savonesi Storico, cambio al vertice: Sordi e Barone su Porsche 911 balzano al comando

Albenga. Cambio al vertice della classifica provvisoria del 4° Giro dei Monti Savonesi Storico in corso ad Albenga. In seguito ad un problema tecnico all’acceleratore, Matteo Musti e Claudio Biglieri su Porsche Carrera RS, che ieri avevano vinto le due prove speciali, sono scivolati indietro a vantaggio di Ermanno Sordi e Maurizio Barone su Porsche 911 SCRS che ora sono in testa.

Questa mattina sono infatti già state disputate due prove speciali, “Colle Scravaion” e “Colle Melogno”, vinte rispettivamente da Maurizio Rossi e Giorgio Genovese su Subaru Legacy e da Sergio Mano e Mauro Carvelero su Toyota Celica.

La classifica provvisoria, quando siamo a metà rally mancando ancora quattro prove, è guidata da Sordi e Barone, davanti a Rossi e Genovese distanziati di tre secondi e mezzo. Al terzo posto Manuel De Micheli e Luciano Campanella su Opel Corsa Gsi che attualmente accusano un ritardo ai 18 secondi.

Oggi le ultime quattro prove speciali, ancora “Colle Scravaion” e “Colle Melogno”, che saranno effettuate altre due volte ognuna. La cerimonia di premiazione, in Piazza del Popolo ad Albenga, è in programma alle ore 15:44.

La 4ª edizione del Giro dei Monti Savonesi Storico, è valido per il Trofeo Rally di Zona (Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia e Liguria), la Michelin Historic Rally Cup, il Memory Nino Fornaca e per la Coppa 127, promossa da Pro Energy Motorsport. Sono tredici le vetture iscritte alla 4ª “Regolarità Sport Infinity”, che si svolge in coda al rally storico e che è valida per la Coppa Regolarità Sport e per la neonata North West Regularity Cup. La classifica provvisoria della Regolarità è guidata da Daniele Carcereri e Claudio Norbiato su Peugeot 205 Gti 1.9 ed Arturo Barbotto e Roberta Giachino su Fiat 131 Racing. Al terzo posto Enrico ed Ernesto Gemme su Alfa Romeo Alfetta Gt 1600.

Clicca qui per consultare le classifiche.

Oltre alla vittoria assoluta e punti preziosi per le serie per cui ha validità, il 4° “Giro dei Monti Savonesi Storico” assegnerà anche tre sentiti premi speciali, dedicati alla memoria di altrettanti savonesi che hanno contribuito a scrivere la storia del rallysmo locale: il “Trofeo Leo Bracco”, che andrà all’autore del miglior tempo sulla prova del Melogno; la “Coppa Franco Sanfrancesco”, destinata al primo navigatore savonese classificato; il “Memorial Dario Fadini”, che premierà il più giovane licenziato AC Ponente Ligure.