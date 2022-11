Giovane Veloce a zero punti. Musso: “Danno d’immagine al club? Macché, ragazzi fantastici per impegno”

“Guardate alla luna e non al dito”. Questo, in sintesi, il messaggio che cerca di mandare ai suoi l’allenatore della Veloce. Lo sforzo di mister Fabio Musso, alla guida dei granata insieme a Rino Ceraolo, è nel ribadire e convincere che il progetto biennale/triennale a cui ha pensato non deve essere scalfito da un avvio di campionato disastroso: zero punti in otto gare. “Sono ragazzi giovani e non è facile per loro digerire ogni domenica una sconfitta, li capisco”, commenta. Qualche elemento positivo c’è: in tante occasioni la squadra ha lottato fino alla fine ottenendo perlomeno i complimenti degli avversari.

Tuttavia, il 6 a 0 patito contro l’Olimpic domenica è stato una bella botta…

La partita di sabato – commenta mister Fabio Musso – è stata la prima dove siamo letteralmente crollati, dopo il terzo goal. Di solito giochiamo bene il primo tempo e rimaniamo in partita. Non riusciamo però a tramutare in goal le nostre buone trame e poi subiamo. Abbiamo provato uno schema da corner, ma è stato vanificato da una grande parata del loro portiere. Penso che questo episodio renda bene l’idea del nostro momento.

Qualche errore di valutazione col senno di poi?

Sì qualche giocatore esperto in più ci sarebbe servito. Ma quando ho preso le redini della prima squadra di fatto una squadra non c’era. Sono stato troppo ottimista, la squadra a dire il vero era stata pensata per fare una buona Seconda Categoria.

Importante lavorare sulla testa ancora prima che sulle gambe, come sta il gruppo?

Non ci sono crepe nel gruppo. C’è fatica visto che lavoriamo tanto senza ottenere punti. Rimango contento di questa esperienza e di questo gruppo di giocatori, nato per una categoria inferiore ma che sta dando tutto in allenamento e in partita. Le prestazioni sono superiori ai risultati.

Qualcuno potrebbe dire – o dice – che state in un certo senso danneggiando la storia della Veloce…

Non è vero. Anzi, questi ragazzi stanno onorando la maglia granata ogni giorno. Non è facile per loro, stanno faticando. Ma proprio per questo si vede l’attaccamento alla società. Sono ragazzi che meritano solo applausi e pieno sostegno. Ogni domenica in campo onorano i colori che portano.

Il leit motiv è guardare alla luna e non al dito?

Sì, esatto. I ragazzi stanno facendo un’esperienza di vita ancor prima che sportiva. Se qualcuno non mi reputerà più idoneo farò un passo indietro. Ma io sono contento di questi ragazzi. E tra questa esperienza e una buona Juniores stiamo costruendo il futuro della Veloce. Come ho detto più volte, proviamo il miracolo salvezza ma l’idea è di costruire nel lungo periodo.

Qualcosa sul mercato verrà fatto?

Ci guardiamo intorno e l’innesto di qualche giocatore con qualche anno in più non significa rinnegare l’idea. Certo, è difficile trovare qualcuno in questa situazione. Il rammarico è nel vedere tanti ragazzi della Veloce in prestito in altre squadre contro cui stiamo giocando. Prestiti in buona parte avallati prima del mio arrivo.

Domani il secondo tempo contro la Vadese, gara interrotta per l’infortunio all’arbitro, e poi la Spotornese. Gare facili non ce ne sono…

Non guardo nemmeno l’avversario. Sono concentrato su di noi e sul nostro progetto. Sono sicuro che tenendo duro qualche soddisfazione arriverà.

[aggiornamento: notizia di oggi lo slittamento del recupero contro la Vadese a mercoledì 30 novembre]