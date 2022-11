Giornata Mondiale della Gioventù, festa di Cristo Re con il vescovo della diocesi di Albenga e Imperia

Albenga. Il vescovo della diocesi di Albenga e Imperia ha celebrato oggi, domenica 20 novembre, nella cattedrale la festa di Cristo Re, che per volontà di sua Santità Papa Francesco, si accompagna con la Giornata Mondiale della Gioventù.

A concelebrare, insieme a Monsignor Borghetti, vi era il responsabile della pastorale diocesana per i giovani don Matteo Boschetti e il parroco don Ivo Raimondo.

La messa è stata animata dai ragazzi dell’Azione Cattolica e dai giovani riunitisi per l’occasione da tutta la diocesi. Nel pomeriggio si è tenuto anche un incontro in seminario proprio per consolidare e festeggiare con gioia questo importante momento.

Durante l’omelia il vescovo ha tenuto a ricordare il discorso con il quale San Giovanni Paolo II aprì il suo pontificato. Egli disse di non aver paura di aprire le porte a Cristo. Ai giovani è stato richiesto di accogliere la parola del Vangelo e testimoniarla con coraggio ogni giorno.