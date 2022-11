Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, ok dal consiglio regionale a nuove iniziative

Liguria. Il consiglio regionale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno 734, presentato da Luca Garibaldi (Pd-Articolo Uno) e sottoscritto da tutti i capigruppo (primi firmatari Fabio Tosi, presidente commissione pari opportunità e capogruppo del Movimento Cinque Stelle, e Luca Garibaldi capogruppo Partito Democratico Articolo Uno) che impegna la giunta a sviluppare ulteriormente la promozione di iniziative e di attività di prevenzione e di sensibilizzazione per contrastare la violenza conto le donne.

Il documento impegna, inoltre, a continuare a sostenere le donne vittime di violenza o di maltrattamenti in sede giudiziaria o nella fase che ne prevede l’avvio per il riconoscimento e l’affermazione dei loro diritti; a rafforzare e potenziare, d’intesa con gli Enti locali interessati, la rete ligure dei centri antiviolenza e delle case-rifugio e, infine, a continuare la sensibilizzazione e promuovere la diffusione del numero antiviolenza 1522, tramite la stampa sugli scontrini degli esercizi commerciali e le buste della spesa della grande distribuzione.

Dichiarano Tosi e Garibaldi: “In Liguria nel 2021 sono state 546 le chiamate al 1522 per segnalare episodi di violenza fisica e psicologica e, sempre lo stesso anno, su cinque omicidi volontari, quattro sono stati femminicidi: tutte donne uccise da partner o ex partner. Di fronte a questi dati impietosi e scioccanti è fondamentale rafforzare e potenziare la rete ligure dei centri antiviolenza e delle case rifugio e continuare a sensibilizzare e promuovere la diffusione del numero antiviolenza 1522, tramite tutti i canali possibili, oltre che la stampa, anche attraverso scontrini fiscali e buste della spesa, come avevamo richiesto a novembre dello scorso anno con un ordine del giorno approvato all’unanimità”.

“E’ necessario – concludono Tosi e Garibaldi – sostenere le donne vittime di violenza per offrire loro tutti gli strumenti per potersi liberare dal giogo di un uomo violento. Ancora oggi molte, per paura di rimanere sole o di non farcela economicamente, rinunciano a denunciare le violenze subite, nascondendole dietro incidenti domestici o accidentali. Per questo bisogna rendere sempre più capillare sui territori la rete delle associazioni e dei centri antiviolenza per garantire a tutte le donne vittime di violenza oltre un rifugio, anche un sostegno economico e psicologico”.