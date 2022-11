Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, le iniziative nel savonese per il 25 novembre

Anche Loano celebra la “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne”. Nella città dei Doria la Giornata sarà celebrata con una serie di iniziative organizzate in collaborazione con l’istituto Falcone e a cui parteciperanno anche gli studenti.

Si comincia alle 8.30 con l’inaugurazione della nuova “Panchina Rossa”, da sempre simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, donata dal Conad e collocata nei pressi del punto vendita di località Vignasse. Nell’occasione verrà lanciata la campagna a favore di D.i.re (Donne in Rete contro la violenza), l’associazione che, attraverso oltre 100 centri antiviolenza e più di 50 case rifugio, ascolta e sostiene ogni anno circa 21mila donne. Anche per questo impegno l’iniziativa ha ricevuto il riconoscimento del logo “Sosteniamo il futuro di Conad”.

Successivamente le autorità e gli studenti partecipanti alla Giornata si sposteranno in centro per una commemorazione nei pressi delle altre due panchine situate accanto alla biblioteca di Palazzo Kursaal e nei giardinetti della Fontana Giovanna accanto a Palazzo Doria.

Seguiranno alcune dimostrazioni delle tecniche di autodifesa a cura dell’Asd Krav Maga Parabellum (con l’istruttore di autodifesa ed infermiere presso l’Asl2 savonese Davide Carosa), dal Ladies Domina Motoclub (la sezione femminile del Moto Club Domina) e della Scuola Ids Savona di Michele Farinetti in collaborazione con la polizia locale di Loano. Sarà presente, tra gli altri, uno stand dell’Asd Krav Maga Parabellum.

A seguire si terrà una piccola cerimonia di chiusura della mostra promossa dagli studenti e dalle studentesse del corso di Grafica e Comunicazione dell’istituto Falcone nella Sala del Mosaico di Palazzo Doria: fino al 25 novembre visitatori avranno la possibilità di ammirare diverse rappresentazioni “al femminile” della storia dell’arte appositamente modificate per mostrare le conseguenze fisiche della violenza sulle donne: un omaggio corale alle vittime di femminicidio, a cui le opere sono dedicate. La mostra sarà aperta al pubblico dalle 7.30 alle 19 e gli studenti saranno presenti per guidare i visitatori tra i loro lavori.

Il sindaco di Loano, Luca Lettieri, ricorda: “Su 295 omicidi commessi nel 2021, sono ben 118 quelli che hanno avuto donne come vittime. Di queste, sono 102 quelle assassinate in ambito familiare e sono 70 quelle morte per per mano del proprio partner o ex partner. Alla luce di questa situazione è fondamentale crare un sistema che coinvolga, oltre alle amministrazioni comunali, il sistema giudiziario, le forze dell’ordine, i centri antiviolenza, le Asl, i servizi sociali del territorio. Non solo per la messa in sicurezza della vittima, ma anche per realizzare un lavoro di prevenzione alla violenza. Senza dimenticare, ovviamente, il lavoro di trattamento e presa in carico dell’uomo che perpetra i maltrattamenti non solo all’interno del contesto carcerario ma, ancora più tempestivamente, in occasione della prima denuncia o segnalazione”.

SAVONA

In Sala Rossa si parlerà di violenza assistita e dei casi affrontati dal Consultorio Familiare ACF

“La Violenza dell’Indifferenza“, è questo il titolo dell’evento, promosso dal CIF Provinciale di Savona e dal Consultorio Familiare ACF di Savona in collaborazione con il Comitato Provinciale per Unicef contro la violenza di genere, che si terrà venerdì 25 novembre alle ore 15:30 presso la Sala Rossa del Comune di Savona. Sarà concentrato principalmente sulla violenza assistita e sulla casistica riportando alcuni casi affrontati dalle counselor.

Interverranno la scrittrice Federica Storace, autrice di ” Sei un essere speciale. Donne e uomini raccontano la generatività”; la dott.ssa Veronica Cocumazzo, presidente provinciale di Savona per Unicef e presidente Cif Provinciale di Savona. L’evento si concluderà con le testimonianze delle counselor del Consultorio Familiare ACF di Savona. Modera Alessia Fracchia, presidente Cif comunale di Savona.

Flash Mob in piazza del Popolo

Venerdì 25 novembre, in occasione della giornata contro la violenza sulle donne e di genere, ritrovo alle 17 in Piazza del Popolo per iniziare il flash mob. Quindi, tappa in Piazza Mameli attendendo i rintocchi della campana, seguita dalla visita alla panchina rossa di Via Paleocapa per poi proseguire per Corso Italia e arrivare alla panchina rossa in Piazza Giulio II dove si concluderà l’evento elencando i nomi delle quasi 100 donne uccise in questo anno 2022.

“Vogliamo ricordare in questo modo che nella quasi totalità delle morti, il femminicida era conosciuto dalla donna uccisa, che i soprusi, le violenze e i femminicidi sono diretta conseguenza di un modello socio-culturale patriarcale: un problema strutturale della nostra società”, hanno fatto sapere dall’associazione “NonUnaDiMeno” Savona, organizzatrice dell’evento.

Inaugurazione di una Panchina Rossa a “Il Gabbiano” Per ricordare ogni giorno le vittime di femminicidio, non solo nella ricorrenza del 25 novembre, Coop Liguria e “Il Gabbiano” installeranno una panchina rossa nella galleria del centro commerciale. Nella stessa giornata, la Polizia di Stato sarà presente a “Il Gabbiano” con un presidio, per offrire informazioni sulla app “You Pol”, alla quale può rivolgersi chiunque voglia denunciare episodi di violenza domestica, bullismo o abuso di sostanze stupefacenti. Intervengono: Alessandra Simone, questore di Savona; Giuliana Lavagna, presidentessa di Telefono Donna Savona-Centro antiviolenza; Elisa Di Padova, vice sindaco di Savona; Roberto Pittalis, presidente di Coop Liguria; Matteo Gallieri, direttore centro commerciale “Il Gabbiano”. Presidio in piazza Pertini Venerdì 25 novembre 2022 dalle ore 15,00 alle ore 17,00 in piazza Pertini, a Savona, si terrà un presidio organizzato dal coordinamento pari opportunità della Uil Liguria con il patrocinio del Comune di Savona. “La UIL è, da sempre, impegnata contro la violenza sulle donne. Qualunque tipo di violenza. dentro e fuori il contesto lavorativo – commenta Sheeba Servetto, segretaria confederale regionale Uil Liguria con deleghe al savonese e alle Pari Opportunità – Negli anni, il numero dei femminicidi anche in Liguria è, purtroppo, rimasto costante. Così come costante è l’alta percentuale di femminicidi commessa da un partner o ex partner. Questo elemento è un’ulteriore dimostrazione di come il fenomeno della violenza contro le donne – compresa la sua espressione più feroce, il femminicidio – siano, prima che un tema di sicurezza, un tema culturale” conclude. Il programma dell’evento:

Introduce e modera: Sheeba Servetto, segretaria confederale regionale Uil Liguria con delega al savonese.

Saluti istituzionali: Barbara Pasquali, Assessore alla città vivibile

Intervengono: Laura Amoretti, Consigliera di Parità Regione Liguria; Telefono Donna; Angelica Lubrano, UDI Savona; il Coordinamento Pari Opportunità Uil Liguria. Parteciperà anche una rappresentanza di studentesse e studenti del liceo Chiabrera-Martini.

VARAZZE – Tre appuntamenti: corso di autodifesa, esibizione di danza e letture degli studenti

Tre appuntamenti a Varazze venerdì 25 novembre, in occasione della Giornata Interinazione contro la violenza sulle donne.

Si inizia al mattino con il corso gratuito di autodifesa a cura di “CAPA Defence Academy A.S.D” presso il Palazzetto dello Sport, che si svolgerà in tre turni (dalle ore 10 alle 11, dalle 11 alle 12, dalle 12 alle 13). Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo mail parisi.carmelo@capadefence.it o contattate il cell: 345 2403762

Il pomeriggio alle ore 16:45, in collaborazione con la Croce Rossa Sezione di Varazze, in Piazza Nello Bovani ci sarà “Spezziamo le catene”, esibizione a cura di A.S.D Danzastudio di Varazze con brevi letture delle studentesse del Liceo Statale Chiabrera-Martini.

“Un evento fortemente voluto dal Comune di Varazze – spiegano – Le donne per uscire dalla violenza hanno bisogno di avere qualcuno a cui raccontare cosa accade, sapere che c’è un’alternativa, il numero 1522, antiviolenza e stalking è uno spazio protetto e sicuro che accoglie e sostiene la narrazione delle donne”.

“Un femminicidio ogni tre giorni, circa una donna su tre nel mondo ha subito violenza nella sua vita. Violenza verbale, psicologica, fisica, violenza economica, che si verifica quando alle donne viene negata l’autonomia finanziaria. I numeri sembrano non lasciare scampo, ma la violenza non è un destino. Contro la violenza si può combattere, e lo dimostrano le storie, e sensibilizzare con iniziative sull’argomento”, concludono.

BERGEGGI – Due nuove panchine rosse e iniziativa con le scuole

Venerdì 25 novembre, alle ore 16.00, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, verranno inaugurate 2 panchine rosse, posizionate rispettivamente nel giardino pubblico di via De Mari 28, nei pressi della sede comunale e della Biblioteca civica, e nel giardino pubblico soprastante piazza XX Settembre, nei pressi del polo scolastico di Bergeggi.

L’iniziativa, fortemente voluta dal sindaco, Maria Rebagliati e da tutta l’amministrazione comunale, e organizzata in collaborazione con il personale della Biblioteca civica A. Cabiati, vuole essere una testimonianza di solidarietà alle vittime di violenza e un impegno civile per dire basta alla violenza di genere in cui rientrano non solo i femminicidi, ma tutte le aggressioni, dalle minacce ai maltrattamenti, dallo stalking alle percosse, fino alla violenza psicologica, e fisica, ricordando che i diritti delle donne si difendono tutti i giorni.

Sulle panchine verrà affissa una targa con il numero di telefono verde 1522, disponibile H24, da contattare per chiedere aiuto in caso di difficoltà.

“Le panchine rosse resteranno lì, per ricordare a tutti, tutti i giorni, non solo il 25 novembre, che un’alternativa alla violenza è sempre possibile e che ci sono organizzazioni in grado di aiutare le vittime di abusi e accendere un faro di speranza per molte donne” afferma il sindaco di Bergeggi.

“Nei pressi della panchina rossa posizionata nel giardino di via De Mari 28, grazie alla generosa donazione di una cittadina bergeggina, troverà posto un altro simbolo contro il femminicidio, un paio di scarpe rosse. Una installazione permanente a rappresentare tutte le donne vittime di violenza, anche quelle che non ne potranno più indossare” aggiunge.

Parteciperanno all’evento la dott.ssa Stefania Ferrari, psicologa e responsabile della “Casa Rifugio Isola”, casa protetta che rientra nel progetto del Distretto Sociale n. 7 Savonese e Marinella Vassallo, volontaria e operatrice del Telefono Donna del Centro Antiviolenza della Provincia di Savona (019 831 33 99).

Venerdì 25 novembre, a partire dalle ore 16.30, grazie alla collaborazione con il personale della Biblioteca civica A. Cabiati, presso i giardini della biblioteca, ci sarà un momento letterario con la lettura di brani che trattano il tema della violenza sulle donne e un momento artistico con il concerto del duo femminile di mandolino e chitarra “Ars gratia artis”.

Nella mattinata, cogliendo l’invito dell’amministrazione comunale, gli alunni delle classi IV e V della Scuola Primaria di Bergeggi, insieme alle insegnanti, parteciperanno ad un incontro in biblioteca sul tema delle pari opportunità.

“La parità tra maschi e femmine è un principio sancito dalla Costituzione, eppure ancora oggi è un obiettivo lontano. Le nuove generazioni devono essere coscienti che possono fare qualunque attività e che non esite un gioco (o un lavoro) solo da femmina o solo da maschio in modo da allontanare qualsiasi pregiudizio e condizionamento” conclude il primo cittadino Maria Rebagliati.