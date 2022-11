Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: ad Alassio un incontro nelle scuole e un concorso

Alassio. In occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, prevista per il 25 novembre prossimo, il Comune di Alassio con gli assessorati alle Politiche Sociali e alle Pari opportunità, in collaborazione con le associazioni “Donne Giuriste d’Italia” sezione di Savona e “Fidapa – sez. di Alassio” ha voluto organizzare un incontro con i ragazzi e le ragazze del terzo anno della scuola secondaria di primo grado e del biennio del liceo scientifico e delle scienze umane, dedicato a questo delicato ed importante tema sociale.

Giovedì 10 novembre alle ore 10 presso l’Auditorium dell’Istituto Salesiano di Alassio, introdotte dall’Assessore alle Politiche Sociali, Franca Giannotta, interverranno la dott.ssa Fiorenza Giorgi Giudice Monocratico Sezione Penale Magistrato del Tribunale di Savona che è da sempre impegnata a combattere e ostacolare ogni tipo di violenza e a tutelare le donne e i minori vittime di reato. Con lei il Dirigente del Commissariato di Alassio, dottor Andrea Frumento, e il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Alassio, Cap. Alberto Nardone.

In quella sede i ragazzi che assisteranno all’incontro saranno invitati a realizzare elaborati sul tema che saranno valutati da una specifica commissione composta dai docenti e dai rappresentanti delle istituzioni.

“Devo ringraziare, come sempre – aggiunge Franca Giannotta – il direttore didattico delle Ollandini, Sabina Poggio e l’Istituto Salesiano, per aver subito aderito all’iniziativa coinvolgendo i propri studenti, il corpo docenti e per quanto attiene il Don Bosco, aver anche messo a disposizione gli spazi per l’incontro di giovedì prossimo”.

Il 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne , presso la sala consiglio del Comune di Alassio si terrà la premiazione dei contributi più interessanti.