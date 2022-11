Ginnastica artista, un weekend di podi e soddisfazioni per la Polisportiva Maremola

Pietra Ligure. Tanti podi e soddisfazioni per la Polisportiva Maremola che ieri (27 novembre) a Sanremo è stata impegnata in diverse gare.

Ad aprire le danze è Matilde Buson (classe 2013), per lei è l’esordio a livello competitivo Silver. Chiude una gara senza errori e si piazza al terzo posto nella categoria LA3.

Successivamente è il momento delle “cucciole” della Pre agonistica, alcune di loro alla prima esperienza competitiva. In particolare hanno gareggiato: Ania Lisa Ailinei (classe 2017), Alice Barisone (classe 2017), Sara Canepa (classe 2016), Laia Sanchez Cruiz (classe 2016) e Linda Squarise (classe 2016). “Non possiamo che essere soddisfatti della loro conduzione di gara”, dicono dalla società. Tutte sono state premiate in egual misura senza classifica (vietate dalla FGI per le bimbe sotto gli 8 anni).

Infine scendono in gara le veterane Silver, Giulia Cama (classe 2007), Alice Vasquez (classe 2009) e Martina Olivotti (classe 2010) si presentano con programmi nuovi e difficoltà incrementate, pagano ancora la poca padronanza degli elementi inseriti portando comunque a casa tre podi: secondo posto per Alice Vasquez Junior 1 LC3 e terzo per Giulia Cama Junior 3 LC3 e Martina Olivotti Allieva 4 LC3.

Per le Silver si è trattato di una gara ad invito fuori dal concorso ufficiale delle competizioni federali mentre per le piccole pre agoniste si è trattato di una gara di federazione