Gal Valli Savonesi: ultimo bando di oltre 900mila euro per il turismo nell’entroterra

Savona. Nell’ultimo Consiglio direttivo il GAL Valli Savonesi ha approvato un ultimo bando con la dotazione di 902 mila euro che finanzierà gli investimenti delle imprese turistiche nella percentuale del 50%.

L’avviso è rivolto alle attività ricettive nei 51 Comuni interni della provincia di Savona.

Il bando apre lunedì 14 novembre e sarà possibile presentare le domande sino al 15 febbraio 2023. Saranno ammessi a finanziamento gli investimenti in opere strutturali ma anche acquisti di arredi, attrezzature e dotazioni per l’outdoor e il tempo libero, sempre più importanti per ricevere turisti che scelgono l’entroterra per fare e per il contatto con la natura. Le imprese non agrituristiche devono avere il Fascicolo Aziendale Agea, ovvero accreditarsi presso il Ministero dell’Agricoltura.

Il Consiglio Gal Valli Savonesi quasi al completo, presenti i sindaci Ugo Frascherelli di Finale Ligure, Amedeo Fracchia di Roccavignale, Massimo Tappa di Piana Crixia, Daniele Galliano di Bormida, Matteo Mirone di Arnasco, Massimo Niero di Cisano Sul Neva, nonchè i rappresentanti delle associazioni di categoria dell’agricoltura, del turismo e dell’artigianato, ha dato l’assenso all’apertura del bando che potrebbe raccogliere interesse delle imprese agricole che non sono riuscite a presentare domanda su un altro bando regionale da poco chiuso e le imprese e attività turistiche operanti nei 51 comuni costituenti il GAL.

“Dopo i bandi del progetto Outdoor che hanno visto domande per 2.014.000 euro da parte dei Comuni per la sentieristica e di 780.000 euro da parte degli operatori turistici si tratta di un ulteriore importante possibilità che viene offerta all’entroterra savonese tramite il canale Gal ex Leader” afferma il presidente Osvaldo GEDDO.

“Sono anche programmati una serie di incontri informativi sul territorio per meglio spiegare i dettagli del bando e ampliare i possibili beneficiari: lunedì 21 novembre, alle ore 17.00 presso la Sala riunioni del Cersaa di Albenga e giovedì 24 novembre a Cairo Montenotte, alle ore 17.30, nella sala consigliare del Comune”.

“Auspichiamo una ampia partecipazione per fornire gli elementi necessari e fornire come GAL un’altra significativa spinta al rilancio turistico e del nostro entroterra, un turismo sempre più “green” e legato a formule esperienziali per gli ospiti e visitatori, grazie anche alle eccellenze enogastronomiche e prodotti dell’agroalimentare che si unisco a natura, ambiente e offerta sportiva” conclude il presidente del GAL Valli Savonesi.