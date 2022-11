Fuga di gas a Sampierdarena, disagi alla circolazione ferroviaria: ritardi fino a 80 minuti

Agg. ore 17. Il traffico ferroviario sospeso temporaneamente in seguito alla fuga di ga a Sampierdarena è stato riattivato. I treni InterCity e regionali possono registrare ritardi fino a 80 minuti. I regionali possono subire limitazioni di percorso.

Liguria. Traffico ferroviario sospeso dalle 15.15 per una grossa fuga di gas che sta interessando questo pomeriggio via Buranello a Sampierdarena.

Sul posto ci sono due squadre dei vigili del fuoco, i tecnici di Iren, che stanno scavando alla ricerca della perdita che sarebbe all’altezza del teatro Modena ma ancora non è stata esattamente individuata.

Sia gli InterCity che i treni regionali possono registrare ritardi o limitazioni di percorso.

Al momento via Buranello è chiusa con deviazione dei bus in via Cantore, chiusi tutti i negozi e stop al traffico ferroviario che transita accanto alla strada. Non sono al momento state fatte evacuare le abitazioni, ma la situazione è in evoluzione.