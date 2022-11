Frana tra Urbe e Sassello: riaperta a senso unico alternato la Sp31

Urbe/Sassello. Come annunciato, questa mattina si è svolto il sopralluogo dei tecnici per valutare i danni causati dalla frana che ieri sera ha interessato la Sp31 tra San Pietro D’Olba e la frazione Piampaludo. Dopo le verifiche, si è deciso di riaprire il tratto a senso unico alternato.

“Questa mattina siamo andati con l’ufficio tecnico ad ispezionare la zona – racconta il sindaco di Sassello Daniele Buschiazzo – e, alla luce del sole, la situazione pareva meno grave rispetto a ieri notte. Si è così deciso di riaprire a senso unico alternato”.

La decisione della chiusura era arrivata in seguito alla caduta di alcuni massi sulla carreggiata, probabilmente a causa del maltempo, in quel momento infatti era in corso l’allerta gialla emanata da Arpal dalle 15 di ieri alle 2 di questa notte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale della Provincia di Savona, che in seguito ad un sopralluogo hanno deciso in via precauzionale di interdire il tratto al traffico.

Il primo cittadino di Sassello è ottimista sulle tempistiche necessarie per la riapertura totale della strada: “Se la Provincia ci si metterà d’impegno, pensa occorrano pochi giorni – dice – prima bisogna mettere in sicurezza la zona e procedere al disgaggio di alcuni pezzi di roccia pericolanti. Ma l’importante è essere riusciti ad avere un’apertura immediata, anche perché per la frazione di Piampaludo, avere la Sp31 chiusa significava allungare di parecchio (da 4 km a 13 km) il tragitto per raggiungere San Pietro D’Olba”.