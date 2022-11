Finale, Persone al Centro: “Non parteciperemo alla commissione unica, è una farsa”

Finale Ligure. Il gruppo di minoranza “Persone al Centro” non parteciperà alla nuova commissione unica. Il problema, secondo l’opposizione, è rappresentato dall’impossibilità di visionare la documentazione prima delle riunioni.

“Da quando il nostro gruppo è entrato a far parte del Consiglio comunale finalese abbiamo lamentato ed esternato il costante vilipendio di ogni principio di democrazia perpetrato nel palazzo di via Pertica – dichiarano – Non ricordiamo un consiglio comunale in cui non abbiamo lamentato come i documenti siano stati messi a disposizione della minoranza pochi giorni prima della riunione consigliare. Della possibilità di avere la documentazione – e, conseguentemente, studiarla – prima delle commissioni, neanche a parlarne”.

“Le commissioni – proseguono – sono state istituite non soltanto perché le pratiche vengano illustrate dagli uffici, ma perché tutti gli esponenti del consiglio possano prendere parte alla loro formazione e, se del caso, applicare correttivi. A Finale, invece, già da tempo si erano ridotte a qualche decina di minuti dove funzionari sciorinavano concetti ad esponenti della minoranza ignari del contenuto delle pratiche e componenti della maggioranza che si limitavano alla presenza”.

“Proprio in virtù di queste considerazioni – spiegano da Persone al Centro – il nostro gruppo non ha ritenuto di indicare partecipanti per la nuova commissione unica. Non vogliamo essere partecipi di una farsa e speriamo che, almeno questa volta, il messaggio arrivi”.