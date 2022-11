Finale Ligure, scontro frontale tra due auto alla Caprazoppa: traffico bloccato sull’Aurelia

Finale Ligure. E’ di due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio sulla via Aurelia a Finale Ligure, all’altezza della galleria Caprazoppa.

Secondo quanto appreso, intorno alle 16 e 30, si è verificato uno scontro frontale tra due auto, per cause ancora in via di accertamento.

Nell’impatto tra i due mezzi sono rimasti feriti entrambi i conducenti.

Immediato l’allarme e l’intervento sul posto da parte dei vigili del fuoco, della pubblica assistenza e di personale del 118: i due guidatori, dopo le prime cure da parte dei sanitari, sono stati trasportati in codice giallo e codice verde all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Stando alle prime informazioni non hanno riportato traumi o ferite giudicate gravi.

Significative, invece, le ripercussioni alla viabilità con il traffico andato letteralmente in tilt a causa del sinistro stradale. La circolazione viaria, per consentire l’azione dei soccorritori e il ripristino delle condizioni di sicurezza, è stata bloccata in entrambe le direzioni di marcia, con inevitabili code e forti disagi per gli automobilisti in transito.