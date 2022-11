Fiera di San Martino ad Albenga, il cooking show di Renato Grasso unisce prodotti tipici della terra e del mare di Liguria

Albenga. Nel mattino di domenica 11 novembre, giorno conclusivo della prima edizione della Fiera di San Martino di Albenga, di fronte ad un numeroso pubblico di visitatori si è tenuto il cooking show dello chef Renato Grasso.

Il maestro di cucina originario di Mendatica ha preparato un coniglio ai carciofi di Albenga, e il machetto, salsa tradizionale ligure a base di acciughe, aglio e olio extravergine di oliva, servita su crostini di pane. Nell’esecuzione della ricetta, lo chef ha utilizzato prodotti tipici del territorio, presenti anche in vendita nei vari stand della fiera, ove era presente anche il tartufo prodotto nell’entroterra ligure, nelle sue due varianti bianca e nera.

Come condimento del suo piatto, lo chef ha utilizzato “Il sale della Liguria”, di cui sono stati omaggiati gli spettatori del laboratorio, e che è frutto di una ricetta antica, che racchiude in sé aromi e profumi caratteristici della terra di Liguria.

Il vicesindaco di Albenga Alberto Passino, spiega che il progetto di questo evento lega aziende del settore enogastronomico e amministrazione comunale nell’impegno di valorizzare le eccellenze, non solo albenganesi, ma più in generale liguri, proponendosi al pubblico nella cornice del suggestivo centro storico della città, avendo modo così di evidenziare anche le sue bellezze storico-artistiche. Passino, usando la terminologia culinaria, definisce quindi Albenga come “una ricetta” che ha tutti gli ingredienti giusti per poter valorizzare il suo essere “la porta delle valli del Centa”, sapientemente diretta da una “brigata” di cui fanno parte le aziende produttrici e il Comune, tra le quali esiste già da tempo una fattiva collaborazione.

Il cooking show è stato promosso dall’Associazione delle Antiche Vie del Sale, oggi rappresentata in Fiera da Alessandro Navone, e progettato e gestito dagli allievi del corso per Tecnico della Valorizzazione dei Prodotti Territoriali e delle Produzioni Tipiche del SEI CPT di Imperia: Geltrude Annunziata, Elisa Arrigo, Ilaria Barla, Sara Canepa, Monica Cavalleri, Sveva Giordano, Gabriele Morchio e Santina Tricomi, coordinati dai docenti fra cui Franco Laureri, Stefano Pezzini, Claudio Porchia, Alberto Sgarlato, e dal tutor Walter Parisi.